Transfer-Insider gibt Update im Tel-Poker

IMAGO/Ulrich Wagner

Verlässt Mathys Tel den FC Bayern

Die nahe Zukunft von Mathys Tel vom FC Bayern hält die Medien derzeit auf Trab. Der deutsche Rekordmeister hat bestätigt, dass der junge Angreifer den Verein auf der Suche nach Spielpraxis verlassen möchte. Wie sich ein Deal letztlich gestalten wird - und, ob er überhaupt zustande kommt, steht allerdings noch in den Sternen. Ein Transfer-Insider gießt nun allerdings noch einmal Öl in die Feuer der Gerüchteküche.

Manchester United plane bei der Suche nach einer Verstärkung für die Abteilung Attacke einen "späten Vorstoß" bei Mathys Tel vom FC Bayern, berichtet Transfer-Journalist Fabrizio Romano bei "CaughtOffside".

Für die Red Devils sei eine Leihe, womöglich mit Kaufoption, demnach wohl das bevorzugte Szenario, wie der Poker ausgehe, sei noch völlig offen, United habe jedoch bereits Kontakt zum Spieler aufgenommen, so Romano. Selbst wenn man bei Tel den Kürzeren ziehen werde, würden die Planungen am Old Trafford allerdings nicht zum Erliegen kommen. Der seit Jahren strauchelnde Premier-League-Klub werde sich in dem Fall nach Alternativen umschauen.

Am Samstag fehlte Tel beim 4:3-Sieg der Münchner gegen Holstein Kiel bereits im Kader des FC Bayern.

Verbleib beim FC Bayern möglich

Man habe am Freitag "transparent und offen" mit dem Offensiv-Talent besprochen, dass es angesichts der aktuellen Situation "keinen Sinn" mache, ihn in den Kader für die Partie gegen Kiel zu nehmen, verriet Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bei "Sky". "Es war viel los in den vergangenen Tagen rund um den Burschen." Der Youngster habe "den Kopf voll" und mache sich "viele Gedanken".

Laut Freund sind "viele Vereine" an Tel interessiert, er selbst sei jedoch "unentschlossen. Es gibt Gedanken, die dahin oder dahin gehen", so der Münchner Sportdirektor. Trotz der Wechselspekulationen sei es auch "gut möglich", dass der Angreifer dem FC Bayern erhalten bleibt.

Tottenham Hotspur, das großes Interesse gezeigt haben soll, soll Tel bereits abgesagt haben.