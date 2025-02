Bericht: Werder Bremen nimmt Leipzig-Star ins Visier

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

André Silva (M.) könnte RB Leipzig noch in diesem Winter verlassen

RB Leipzig hat mit der festen Verpflichtung von Xavi Simons in dieser Woche den teuersten Einkauf seiner Vereinsgeschichte klargemacht. Um jetzt noch weitere Einnahmen zu generieren, könnten noch Spieler verkauft werden. Ein Abschiedskandidat soll nun bei Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen gehandelt werden.

Wie es in einem "Bild"-Bericht heißt, sollen sich die Hansestädter nämlich bei den Roten Bullen nach André Silva erkundigt haben. Der 29-Jährige kommt bei RB Leipzig auch in seiner vierten Saison einfach nicht in die Gänge. Er steht in der Bundesliga in der laufenden Spielzeit bei einem Tor in acht Spielen, wartet noch immer auf seinen ersten Startelf-Einsatz in 2024/2025.

An seine überragende Torquote aus der Zeit bei Eintracht Frankfurt, als er in 57 Einsätzen herausragende 40 Tore in der Bundesliga markierte, kam er nach 2021 nie mehr heran.

RB Leipzig soll durchaus bereit sein, den Portugiesen abzugeben. Allerdings fand sich für den Mittelstürmer, der bei den Sachsen sieben Millionen Euro im Jahr verdienen soll, bis dato noch kein Abnehmer.

Werder Bremen wäre wohl nicht im Ansatz in der Lage, ein derart hohes Salär zu bezahlen, gilt Stürmer Marvin Ducksch doch mit knapp zwei Millionen Euro Jahreseinkommen als Topverdiener an der Weser.

André Silva hat in Leipzig noch Vertrag bis 2026

Dennoch sollen die Werder-Verantwortlichen ausgelotet haben, ob ein Deal mit RB Leipzig und André Silva, der am Cottaweg noch einen laufenden Vertrag bis 2026 besitzt, irgendwie darstellbar wäre.

Werder hält schon seit Wochen intensiv Ausschau nach möglichen Alternativen für die Angriffsreihe. Der Tabellenachte gewann am Freitagabend knapp gegen Mainz 05 (1:0) und rangiert derzeit lediglich drei Punkte hinter einem Champions-League-Platz.

Neben André Silva gilt laut "Bild" auch Union-Angreifer Yorbe Vertessen als möglicher Kandidat für einen Last-Minute-Transfer.