Ankunft in Dortmund! So startet Niko Kovac beim BVB

IMAGO/Daniel Scharinger

Niko Kovac nimmt seine Arbeit als neuer Cheftrainer beim BVB auf (Symbolbild)

Am Samstag noch feierte Borussia Dortmund einen knappen 2:1-Auswärtssieg beim 1. FC Heidenheim in der Fußball-Bundesliga. Interimstrainer Mike Tullberg jubelte ausgelassen über seinen ersten und vorerst einzigen Sieg im deutschen Oberhaus, rückt nun wieder als U19-Cheftrainer des BVB in den Hintergrund. Für ihn übernimmt fortan Niko Kovac als neuer Cheftrainer bei den Schwarz-Gelben. Er schlug am frühen Sonntagmorgen erstmals auf dem Dortmunder Trainingsgelände auf.

Es war nicht einmal 08:00 Uhr am Sonntagmorgen, da fuhr Niko Kovac bereits auf dem Trainingsareal des BVB in Dortmund-Brackel vor. Der neue Übungsleiter der Westfalen kam nicht alleine. Sein Bruder und engster Vertrauter Robert Kovac, der selbst auf eine zweijährige Zeit als BVB-Spieler (2007 bis 2009) zurückblickt, war ebenso dabei wie Ex-Bundesliga-Kicker Filip Tapalovic, der gemeinsam mit Robert Kovac als Co-Trainer unter Niko Kovac arbeiten wird.

Der Zeitplan beim BVB ist am Sonntag klar abgesteckt: Zunächst standen Gespräche mit den Hauptverantwortlichen der Schwarz-Gelben an. Dazu trafen auch Sport-Geschäftsführer Lars Ricken sowie Sportdirektor Sebastian Kehl am Morgen auf der Geschäftsstelle Sport ein.

Kovac will BVB "bestmöglich vertreten"

Anschließend soll es den ersten direkten Kontakt mit der Mannschaft geben. Richtig trainiert werden soll dann aber wie üblich nur mit den Reservisten, die am Samstagnachmittag in Heidenheim nicht zum Einsatz gekommen waren.

In der offiziellen Vereinsmitteilung zur Kovac-Verpflichtung hatte der 53-Jährige bereits verlauten lassen, wo es zunächst die Schwerpunkte seiner Arbeit sieht: "In erster Linie geht es für uns alle jetzt darum, den absoluten Willen, ein großes Herz und die Bereitschaft für harte Arbeit mitzubringen, um Borussia Dortmund in der Bundesliga, der Champions League und im Sommer bei der Klub-WM bestmöglich zu vertreten. Wir gehen diese Herausforderung entschlossen und fokussiert an."

In der kommenden Woche wird Niko Kovac dann auch noch offiziell im Rahmen einer Pressekonferenz vorgestellt.