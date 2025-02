Bericht: Eintracht Frankfurt will Abwehr-Star halten

IMAGO/Photo Goal Pix

Arthur Theate steht aktuell auf Leihbasis bei Eintracht Frankfurt unter Vertrag

Seit dem Sommer 2024 spielt Arthur Theate auf Leihbasis für Eintracht Frankfurt, ein Engagement, das sich bislang sowohl für den Belgier als auch für die SGE auszuzahlen scheint. Kein Wunder, dass die Hessen schon an einer festen Verpflichtung arbeiten sollen.

Eintracht Frankfurt würde die Zusammenarbeit mit Defensiv-Spezialist Arthur Theate angeblich nur zu gerne über den Sommer 2024 hinaus fortsetzen. Das berichtet "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg. Demnach sind die Adlerträger mit den Leistungen des 23-maligen Nationalspielers äußerst zufrieden.

Der Weg zu einem festen Deal soll sogar bereits geebnet sein: Wenn bestimmte Parameter in der Rückrunde in Kraft treten, wandelt sich eine angeblich vereinbarte Kaufoption in eine Kaufpflicht, so Plettenberg, der zudem bereits einige Rahmendetails des Transfers enthüllt.

Frankfurt müsste wohl 13 Millionen Euro an Stade Rennes überweisen, Theate würde einen Vertrag bis Ende Juni 2029 erhalten. Bereits im Sommer berichtete Plettenberg zudem, dass noch weitere vier Millionen Euro an Bonuszahlungen fällig werden könnten, Rennes sich im Falle eines Transfers eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert hat.

Theate bei Eintracht Frankfurt gesetzt

Bislang bestritt Theate 26 Pflichtspiele für die Eintracht, zwei Pflichtspiele verpasste der 24-Jährige gesperrt, im Rahmen der Ligaphase der Europa League wurde Theate einmal geschont.

"Wir haben uns schon sehr lange, sehr intensiv mit Arthur Theate beschäftigt. In der vergangenen Saison war es wirtschaftlich nicht möglich, diesen Transfer zu stemmen. Wir freuen uns sehr, dass wir Arthur von unserem Weg überzeugen konnten. Aufgrund seiner technischen Fertigkeiten und seiner Spielintelligenz sind wir überzeugt davon, dass er uns systemunabhängig vornehmlich sowohl auf der linken Innenverteidigerposition als auch optional auf der linken Außenverteidigerposition verstärken wird", erklärte SGE-Sportchef Markus Krösche bei der Verkündung der Theate-Leihe im Sommer.

Inzwischen scheint der Bundesligist den Deal stemmen zu können.