Harry Kane pulverisiert Bundesliga-Rekord

IMAGO/Markus Ulmer

Harry Kane traf auch im 50. Bundesliga-Spiel zum 54. und 55. Mal für den FC Bayern

Am Samstag zitterte sich der FC Bayern letztlich nur knapp zu einem 4:3-Sieg gegen Holstein Kiel. Bis zur denkwürdigen Schlussphase, in der die Norddeutschen zweimal in der Nachspielzeit trafen, lag der deutsche Rekordmeister allerdings klar auf Siegkurs. Auch dank Superstar Harry Kane, der in seinem 50. Bundesliga-Spiel einen Doppelpack schnürte - und für ein Novum sorgte.

In seinem 50. Bundesliga-Einsatz erzielte Harry Kane am Samstag beim 4:3-Sieg gegen Holstein Kiel seine Bundesliga-Tore 54 und 55. Diese Ausbeute konnte zuvor noch kein Bundesliga-Spieler nach nur 50 Partien im deutschen Fußball-Oberhaus vorweisen.

"Das ist wirklich eine stolze Bilanz. Aber es geht um die nächste 50 Spiele", spielte der 31-jährige Engländer nach der Partie seinen beeindruckenden Rekord eher herunter.

Zuvor hielt übrigens Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland die Bestmarke. Der Norweger traf 50 Mal in seinen ersten 50 Einsätzen. Eine Marke, die Kane nun deutlich toppte.

Kapitän rühmt "Monster" des FC Bayern

Auch der Gegner aus Kiel zeigte sich beeindruckt vom Doppelpacker: "Harry ist brutal. Er hat ein brutal gutes Gespür für den Raum im 16er, einen brutalen Abschluss. Er ist einfach ein Monster", sagte Kiels Kapitän Lewis Holtby, der Kane schon aus gemeinsamer Zeit bei Tottenham Hotspur kennt. "Er bekommt so viel Shit ab, dass er noch keinen Titel geholt hat. Deswegen hoffe ich einfach, dass er dieses Jahr was holt, damit er allen den Finger auf dem Mund zeigen kann."

Damit aber nicht genug: Am Samstag wurde Kane von der ARD-"Sportschau" für das Tor des Jahres 2024 geehrt. Die Auszeichnung erhielt der Spielführer der englischen Fußball-Nationalmannschaft für seinen "Kung-Fu-Kopfball" zum 3:0-Endstand gegen den FC Augsburg, das Kane am 22. November 2024 erzielte. Dabei spitzelte der Torjäger das Leder in die Luft und nickte dann ein.

"Es war technisch anspruchsvoll, sicher eines der schönsten Tore in meiner Karriere", kommentierte Kane seinen Treffer. "Meine Frau war sehr beeindruckt. Sie meinte, dass sie nicht wusste, dass ich so beweglich bin."

Der Treffer erlangte auch deshalb Aufmerksamkeit, weil Kanes Körperhaltung bei der Ballannahme dem ikonischen Bundesliga-Logo ähnelte.