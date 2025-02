Medien: BVB hat Kobel-Erben im Blick

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Diant Ramaj von Ajax Amsterdam soll das Interesse des BVB geweckt haben

Mit Gregor Kobel, Alexander Meyer, Marcel Lotka und Silas Ostrzinski stehen derzeit vier Torhüter im Profi-Kader von Borussia Dortmund. Ostrzinski saß bislang allerdings nur in der Champions League auf der Bank, Lotkas Vertrag endet zudem im Sommer 2025, unter anderem sollen der 1. FC Köln, der FC Augsburg und der 1. FC Heidenheim den 23-jährigen Deutsch-Polen auf dem Zettel haben. Kein Wunder also, dass die Borussen auf der Torhüterposition Bedarf sehen sollen. Ein Keeper von Ajax Amsterdam hat das Interesse des BVB angeblich geweckt.

Durchaus überraschend blätterte Ajax Amsterdam im Sommer 2023 satte fünf Millionen Euro auf den Tisch, um Diant Ramaj von Eintracht Frankfurt unter Vertrag zu nehmen. Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler hatte zu diesem Zeitpunkt gerade einmal zwei Profispiele auf dem Buckel und sollte nun in den Niederlanden durchstarten.

Nachdem sich Ramaj 2023/24 auch tatsächlich zum Stammkeeper gemausert hatte, ist der 23-Jährige inzwischen nur noch die Nummer zwei in Amsterdam. Ausschlaggebend dafür dürfte auch ein Ellbogenbruch in der Vorbereitung gewesen sein. Der BVB soll dennoch Interesse an einer Verpflichtung haben. Das berichtet "Sky".

Der Weg zu einem Deal ist dem TV-Sender zufolge allerdings noch ein weiter. Auch, da Ramaj am Sonntag noch im Ajax-Kader für das Ligaspiel gegen Feyenoord Rotterdam steht. Dennoch soll das Thema "weiterhin aktiv" sein, heißt es.

BVB soll schon konkrete Pläne mit Ramaj haben

In Dortmund soll man sogar schon sehr konkrete Pläne mit Ramaj haben: "Sky" berichtet, dass man Schlussmann noch im laufenden Wintertransferfenster verpflichten will und ihn dann direkt in die deutsche Bundesliga oder das dänische Fußball-Oberhaus verleihen will. Gespräche sollen sogar schon stattgefunden haben.

Mit einem Kauf von Ramaj will der BVB demnach angeblich einem Abgang von Stammkeeper Gregor Kobel vorgreifen. Der Schweizer zählt seit Jahren zu den Top-Torhütern der Bundesliga und wird immer wieder mit einem Wechsel zur absoluten europäischen Fußball-Elite in Zusammenhang gebracht.

Wie hoch die Ablöse ausfallen würde, die Ajax für Ramaj aufruft, lässt der Bericht offen. Der Vertrag des gebürtigen Stuttgarters endet allerdings erste im Sommer 2028.