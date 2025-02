Bericht: Tel führt positive Gespräche mit Arsenal

IMAGO/CSM

Mathys Tel zieht es vom FC Bayern wohl in die Premier League

Mathys Tel will den FC Bayern vor Ende der Wintertransferperiode noch verlassen. Nach seiner Absage an Tottenham Hotspur rückt nun ein anderer Gigant aus der Premier League in den Fokus.

Wie der englische "Guardian" schreibt, hat der FC Arsenal Kontakt zu Mathys Tel aufgenommen. Im Zuge eines ersten Austauschs soll der französische Angreifer durchaus Interesse bekundet haben, sich den Gunners anzuschließen.

Mit dem FC Bayern habe man allerdings noch keine Einigung über die Rahmenbedingungen einer Leihe erzielt. Gerade mit Blick auf eine Kaufoption gebe es derzeit noch viele Fragezeichen.

Denn eigentlich hatte der FC Arsenal bislang andere Ziele im Blick, um auf die Ausfälle von Bukayo Saka und Gabriel Jesus zu reagieren. Beim Klub aus London sollen vor allem Ollie Watkins (Aston Villa) und Benjamin Sesko (RB Leipzig) hoch im Kurs stehen. Beide sind allerdings keine Optionen für den Winter.

Der "Guardian" spekuliert deshalb, dass Arsenal mit einer Tel-Leihe womöglich nur die Zeit bis zum Sommer überbrücken will, um dann bei den Wunschspielern anzuklopfen.

Mathys Tel vom FC Bayern zu Manchester United?

Tel hatte seine Position hinsichtlich eines Winter-Wechsels in den letzten Tagen geändert. Lange Zeit hielt der 19-jährige Offensivspieler am Plan fest, sich in München durchzusetzen. Allerdings musste der Youngster erkennen, dass für ihn aktuell nicht einmal die Rolle als Rotationsspieler an der Säbener Straße vorgesehen ist.

Sportvorstand Max Eberl hatte am Mittwochabend bestätigt, dass sich viele Klubs bezüglich eines Transfers in diesem Winter gemeldet haben. Darunter wohl auch Manchester United und Tottenham Hotspur.

Mit den Spurs gab es laut "Sky" sogar eine mündliche Einigung über eine Leihe mit Kaufpflicht. Im Sommer wären so 60 Millionen Euro für Tel nach München geflossen. Doch der Shooting-Star ließ den Deal angeblich aufgrund der fehlenden sportlichen Perspektive platzen.

Die "Bild" schreibt, dass Manchester United derzeit das Wunschziel des Angreifers ist. Für den FC Bayern stehe aber fest, dass andere Interessenten ein ähnliches Paket schnüren müssen, wie es Tottenham getan hatte. Dazu ist ManUnited wohl derzeit nicht in der Lage, heißt es.