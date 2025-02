HSV verpasst Big Points gegen Hannover

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Jean-Luc Dompé hat dem HSV immerhin einen Punkt gerettet

Unentschieden statt Big Points: Der Hamburger SV ist im Topspiel der 2. Liga gegen Hannover 96 nicht über ein wildes 2:2 (1:0) hinausgekommen - musste am Ende aber mit dem Punkt sogar zufrieden sein.

In einer hektischen Schlussphase glich Jean-Luc Dompé (84.) mit einem sehenswerten Freistoßtreffer noch aus, Hannover hatte nach den beiden Toren von Nicolò Tresoldi (53.) und Rabbi Matondo (79.) in einem spannenden Nordduell schon wie der Sieger ausgesehen. Neben Dompé traf zudem Silvan Hefti (15.) im Volksparkstadion.

Durch das Unentschieden verpasste die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin die Rückkehr an die Tabellenspitze, der HSV liegt nun punktgleich mit dem 1. FC Magdeburg auf Platz zwei - bei zwei Zählern Rückstand auf den 1. FC Köln. Hannover bleibt unter Trainer Andre Breitenreiter ungeschlagen und rangiert auf Platz sechs in der Tabelle.

"Zu Hause haben wir immer den Willen zu gewinnen - deshalb sind wir mit dem 2:2 nicht ganz zufrieden", sagte Hefti bei "Sky": "Wir machen zwei Tore, dann kann man das Spiel zu Hause auch gewinnen." Polzin meinte: "Jeder Punkt hilft auf dem Weg zum großen Ziel."

HSV mal wieder mit Frühstart

Der HSV, der offenbar noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen und sich unter anderem mit Flügelstürmer Alexander Rössing-Lelesiit (Lilleström SK) verstärken will, begann vor 57.000 Zuschauern einmal mehr hellwach - schon zum 14. Mal in dieser Saison trafen die Rothosen in der Anfangsviertelstunde.

Linksverteidiger Hefti konnte recht ungestört Maß nehmen und traf aus rund 21 Metern flach ins lange Eck. 96-Keeper Ron-Robert Zieler sah in der Szene nicht besonders glücklich aus.

Auch wenn der HSV zunächst das bessere und entschlossenere Team war, suchte auch Hannover immer wieder den Weg nach vorne - allzu oft fehlte in den entscheidenden Situationen aber die nötige Konsequenz. Doch dann nutzte Tresoldi eine Unaufmerksamkeit der Hamburger Defensive und stach eiskalt zu.

Danach verlor der HSV die Kontrolle über die Partie, Hannover wollte mehr als einen Punkt - und Matondo legte folgerichtig sehenswert nach. Doch der Schlusspunkt war Dompé vorbehalten.