Last-Minute-Party: FCK nimmt Aufstieg ins Visier

IMAGO/Steven Mohr

Der FCK jubelte spät gegen Preußen Münster

Der 1. FC Kaiserslautern nimmt endgültig den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ins Visier. Der viermalige Meister gewann am 20. Spieltag der 2. Liga durch ein spätes Tor mit 2:1 (0:0) gegen Aufsteiger Preußen Münster und feierte den dritten Sieg im dritten Spiel des Jahres.

Kapitän Marlon Ritter (51.) und Luca Sirch (90.+2) trafen für den FCK, der nur zwei Punkte hinter der Spitze liegt. David Kinsombi (79.) war für Münster erfolgreich.

Kurz vor dem Anpfiff stapelte FCK-Trainer Markus Anfang mit Blick auf mögliche Aufstiegsambitionen tief. "Wir wollen besser werden", sagte der Coach bei "Sky": "So gehen wir die restlichen Spiele der Rückrunde an."

Die Roten Teufel zeigten in der ersten Hälfte eine ganz schwache Vorstellung. Die Pfälzer brachten offensiv kaum etwas zustande und wirkten in der Defensive unsicher. Die ersatzgeschwächten Gäste waren die bessere Mannschaft, Trainer Sascha Hildmann konnte bei der Rückkehr an die alte Wirkungsstätte äußerst zufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge sein.

Der Ex-Lauterer Florian Pick hätte eigentlich die Führung für die Preußen erzielen müssen, scheiterte aber an FCK-Torwart Julian Krahl (34.). Die Gastgeber, für die lediglich ein gefährlicher Distanzschuss von Filip Kaloc zu Buche stand (38.), waren mit dem torlosen Remis zur Pause gut bedient.

Auch im zweiten Durchgang konnten sich die Lauterer zunächst nicht steigern, die Führung durch Ritter fiel aus dem Nichts. Nach dem Treffer konnte sich der FCK steigern, musste aber dennoch den Ausgleich hinnehmen.