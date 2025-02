Bayern-Verteidiger vor Wechsel nach Spanien

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Adam Aznou (r.) verlässt den FC Bayern wohl auf Leihbasis

Der FC Bayern gibt kurz vor dem Ende der Transferperiode offenbar noch einen Youngster ab. Adam Aznou soll vor einer Leihe nach Spanien stehen.

Wie "Sky" berichtet, verleiht der FC Bayern seinen Außenverteidiger Adam Aznou bis zum Saisonende an Real Valladolid. Der Medizincheck soll demnach am Montag stattfinden. Der spanische Erstligist erhält wohl keine Kaufoption.

Aznou soll beim Tabellenletzten aus La Liga im restlichen Saisonverlauf nötige Spielpraxis sammeln. Der 18-Jährige hat beim FC Bayern in dieser Spielzeit erst drei Kurzeinsätze bei den Profis erhalten, zuletzt am Samstag beim knappen 4:3-Heimspiel in der Bundesliga gegen Holstein Kiel.

"Sky" hatte bereits in der vergangenen Woche vermeldet, dass Aznou noch in diesem Winter wechseln möchte. Der TV-Sender berichtete in diesem Zusammenhang von "konkreten Anfragen" aus der Bundesliga. Zudem wurden dem FC Porto, SL Benfica sowie Juventus Interesse am marokkanischen Nationalspieler nachgesagt. Nun zieht es Aznou wohl vorerst nach Spanien.

Aznou beim FC Bayern mit sportlicher Nebenrolle

Der gelernte Linksverteidiger besitzt beim FC Bayern noch einen Vertrag bis Sommer 2027. Aznou war 2022 aus der Nachwuchsakademie des FC Barcelona nach München gewechselt.

Der Linksfuß konnte im letzten Sommer während der Saisonvorbereiten überzeugen. Anschließend wurde Aznou beim FC Bayern in der Regel in der Regionalliga-Mannschaft oder der U19 eingesetzt. An den erfahrenen Stammkräften Alphonso Davies und Raphael Guerreiro war schließlich kein Vorbeikommen.

Bei Real Valladolid erscheint die Chance auf regelmäßige Profi-Einsätze größer. Der Klub rangiert in La Liga mit 15 Punkten aus 22 Spielen aktuell am Tabellenende und kann personelle Verstärkung dementsprechend nur allzu gut gebrauchen. Das Transferfenster in Spanien schließt in der Nacht von Montag auf Dienstag um 0 Uhr.