Transfer-Coup: Nürnberg tütet Millionen-Deal ein

IMAGO/Sportfoto Zink / Wolfgang Zink

Stefans Tzimas wird den 1. FC Nürnberg im Sommer verlassen

Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg hat am Deadline Day einen Millionen-Deal eingetütet.

Der 1. FC Nürnberg hat einen umfassenden Deal mit dem bislang ausgeliehenen Stürmertalent Stefanos Tzimas eingestielt: Der Zweitligist verpflichtet den Griechen, um ihn direkt gewinnbringend nach England weiterzureichen. Das gab der Club am Montagvormittag bekannt.

Den Zuschlag hat Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion erhalten, der laut "kicker"-Angaben 25 Millionen Euro für den 19-Jährigen zahlen wird. Zwei weitere Millionen Euro können demnach durch "relative einfach" erreichbare Bonuszahlungen zusätzlich fließen. Zuletzt war etwa auch Bundesligist VfB Stuttgart mit Tzimas in Verbindung gebracht worden.

Die Franken müssen durch die im Leihvertrag mit dem griechischen Meister PAOK Saloniki vereinbarte Kaufoption selbst "nur" 18 Millionen Euro überweisen und eine Weiterverkaufsbeteiligung von etwa zwölf bis 15 Prozent abgeben, sodass am Ende ein satter Millionen-Gewinn stehen wird. Nach Angaben des Fachblatts sicherten sich Nürnberger in den Verhandlungen mit Brighton & Hove Albion nun ebenfalls eine Weiterverkaufsbeteiligung.

1. FC Nürnberg leiht Tzimas aus

Der Coup für den Club: Brighton leiht Tzimas bis zum Saisonende direkt aus. Damit bleibt der Torjäger dem Zweitligisten vorerst erhalten.

"Für den 1. FC Nürnberg ist es etwas Besonderes, einen internationalen Transfer zu tätigen – insbesondere in dieser Kategorie. Wir als Club sind stolz auf diejenigen, die bei der Realisierung mitgewirkt haben. Durch meine Zeit beim DFB kenne ich Brightons Chef-Trainer Fabian Hürzeler und Co-Trainer Daniel Niedzkowski und bin davon überzeugt, dass er bei ihnen in gute Hände kommt. Für Stefanos ist es ein toller nächster Schritt, für den wir ihm ab Sommer alles Gute und viel Erfolg wünschen!", freute sich Sportvorstand Joti Chatzialexiou über die Übereinkunft.

Stefanos Tzimas hat in der laufenden Saison zehn Tore erzielt. Bislang stand er in 17 Zweitliga-Spielen auf dem Rasen, 13 Mal schaffte er es in die Startelf von Trainer Miroslav Klose. "Ich bin sehr glücklich darüber, dass sich mein Traum von der Premier League bereits im Sommer erfüllt. Ich möchte mich beim FCN für die Chance, die sie mir gegeben haben und das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben, bedanken. Mein Dank gilt zudem auch PAOK FC."