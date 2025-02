Offiziell: VfB findet Rouault-Nachfolger

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank

Der VfB hat wohl seinen Nachfolger für Anthony Rouault gefunden

Ein Innenverteidiger geht, ein neuer kommt. Der VfB Stuttgart tütet am Deadline Day eine Defensiv-Rochade ein.

Beim VfB Stuttgart ist der Weg frei für den Verkauf von Innenverteidiger Anthony Rouault. Wie der Bundesligist offiziell mitteilte, wechselt Youngster Luca Jaquez vom FC Luzern zu den Schwaben.

Der 21-Jährige hat einen Vertrag bis 2029 unterschrieben. "Mit Luca Jaquez bekommen wir eine weitere Option für die Innenverteidigung hinzu", sagte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. "Luca hat trotz seines jungen Alters schon eine beachtliche Anzahl an Profispielen absolviert. Wir trauen ihm zu, dass er uns sofort helfen kann und darüber hinaus in der neuen Umgebung noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird."

Dem Vernehmen nach müsste der VfB Stuttgart sechs Millionen Euro an Luzern als Ablöse überweisen.

Jaquez ist U21-Nationalspieler und Stammkraft bei dem Schweizer Erstligist. Auch der LOSC Lille soll zuletzt Interesse an dem Verteidiger gezeigt haben.

Die Verpflichtung eines Nachfolgers hatte der VfB zur Bedingung für einen Rouault-Abschied gemacht. Den Franzosen zieht es wohl für rund 15 Millionen Euro zu Stade Rennes. Rouault wollte offenbar unbedingt in eine Heimat zurückkehren, hielt sich laut "Sky" dort zuletzt auch schon auf.

Anthony Rouault zieht es zurück in die Heimat

Rouault war erst im letzten Sommer nach Ende seiner Leihe für drei Millionen Euro fest zum VfB gewechselt. Seitdem gehörte er in der Mannschaft von Sebastian Hoeneß zu den Stammkräften. Aufgrund der angespannten Personalsituation gab es in der Hinrunde allerdings kaum Alternativen.

Die Stuttgarter haben auf der Position des Innenverteidigers weiter Personalprobleme. Zugang Ameen Al-Dakhil, der im Spätsommer zum Klub stieß, hat sich erneut verletzt (Zerrung in der Oberschenkelmuskulatur). Dan-Axel Zagadou fällt mit einer Knieverletzung weiter aus.

Im Pokalspiel gegen den FC Augsburg am Dienstag (20:45 Uhr, sport.de-Ticker) stehen dem VfB Stand jetzt nur Abwehrboss Jeff Chabot und Youngster Anrie Chase zur Verfügung. Ramon Hendriks könnte in der Innenverteidigung aushelfen. Der neue Mann wird also dringend gebraucht.

Berichten zufolge holt der VfB auch Edel-Talent Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg.