Henriksen träumt von Bayern und spricht über Klopp

IMAGO/Ulrich Wagner

Bo Henriksen trainiert aktuell Mainz 05, kann sich aber auch den FC Bayern oder Real Madrid vorstellen

Mit dem FSV Mainz 05 klopft Bo Henriksen in dieser Saison mit Nachdruck an den Qualifikationsplätzen für das internationale Geschäft an. Doch der Trainer der Rheinland-Pfälzer hat noch mehr vor. Sowohl mit seinem aktuellen Klub als auch in persönlicher Hinsicht, denn es gibt große Träume von Real Madrid oder dem FC Bayern, wie Henriksen nun zugab.

Es ist gerade einmal ein paar Tage her, da verlängerte Bo Henriksen seinen Vertrag beim FSV Mainz 05 bis Sommer 2027. Ein Statement des Trainers, der derzeit auch mit seinen Mainzern ein Statement in der Bundesliga setzt und auf Rang sechs von Europa träumen darf.

Doch das internationale Geschäft mit dem FSV ist nicht der einzige Traum des Dänen, der seit fast einem Jahr in Amt und Würden ist. Die Verlängerung sei "ein No-Brainer" gewesen, betonte Henriksen im "kicker". In der ferneren Zukunft könnte sich der 49-Jährige aber auch größere Klubs vorstellen.

Vom Fachmagazin gefragt, ob er mal Real Madrid oder den FC Bayern trainieren möchte, sagte Henriksen nämlich: "Man muss immer große Träume haben."

Zur Verdeutlichung nannte er ein Beispiel: "Als ich vor 19 Jahren Spielertrainer in der dänischen 3. Liga wurde und sagte, dass ich eines Tages Nationaltrainer werden möchte, hielten mich alle für verrückt. Aber wir müssen große Träume haben, auch die Spieler. Und natürlich träume ich davon, der beste Trainer der Welt zu werden. Vielleicht schaffe ich es nicht, aber ich werde mein Bestes geben", versprach er.

Henriksen: "Fantastisch, wie viele gute Trainer Mainz 05 entwickelt hat"

Diese Einstellung erwarte er auch seinen Schützlingen. "Und wenn ich von den Spielern etwas erwarte, was ich nicht selbst vorlebe, dann wäre das nicht glaubwürdig", so Henriksen.

Dass es bei Mainz 05 für ihn schwer sein könnte, weil der Klub in der Vergangenheit mit namhaften Coaches wie Thomas Tuchel oder Jürgen Klopp erfolgreich war, ist für den Dänen kein Thema.

"Ich glaube, es ist sogar einfacher. Klopp und Tuchel sind sowieso auf einem ganz anderen Level. Da muss ich gar nicht versuchen, mich zu verändern, um dorthin zu kommen – es ist unmöglich", schob er einen möglichen Vergleich beiseite.

"Es ist fantastisch für Mainz 05, so viele gute Trainer entwickelt zu haben, nicht nur Klopp und Tuchel. Normal ist es für einen Verein dieser Größe unmöglich, 16 Jahre am Stück in der Bundesliga zu bleiben. Dass hier so viele gute Trainer wachsen, liegt definitiv daran, wie der Verein geführt wird", schob Henriksen das Lob an die Verantwortlichen weiter.

Diese waren es auch, die ihn zur Verlängerung bewogen. "Für mich ist das Wichtigste, mit Menschen zu arbeiten, die zu 100 Prozent ehrlich sind und denen ich komplett vertrauen kann. Diese Erfahrung habe ich in Mainz gemacht. Hier kann ich vollkommen ich selbst sein", betonte er.