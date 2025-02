Nach 2:5-Klatsche: S04-Coach mit klarer Torwart-Ansage

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bis zuletzt war Justin Heekeren (l.) noch die Nummer eins zwischen den Pfosten

Nachdem sich der FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga rund um den Jahreswechsel offenkundig stabilisiert hatte, setzte es am vergangenen Samstagabend ein heftigen Rückschritt. Nach der 2:5-Heimklatsche gegen den 1. FC Magdeburg wurde es in Gelsenkirchen wieder einmal unruhig.

Einer der Diskussionspunkte, der zuletzt wieder häufiger aufgekommen war, betrifft die Torhüter-Position. Justin Heekeren ist zwar seit dieser Saison die Nummer eins im Tor, bestritt bis dato 18 der 20 Saisonspiele für den FC Schalke 04 in der 2. Bundesliga.

Komplett sattelfest wirkte der 24-Jährige zuletzt aber nicht immer, im Schalker Umfeld wurde ihm schon häufiger das allerhöchste Niveau abgesprochen. Neue Konkurrenz gab es für Heekeren durch die Verpflichtung des zuvor vertragslosen Loris Karius.

Dieser machte keinen Hehl daraus, sich auf Schalke unbedingt als Stammkeeper durchsetzen zu wollen.

Schalkes Coach stärkt Heekeren

Nach der Heimniederlage gegen Magdeburg betonte S04-Cheftrainer Kees van Wonderen nun aber, bis auf weiteres an Heekeren im Schalker Tor festhalten zu wollen: "Er ist ein junger, talentierter Torwart, in den wir Vertrauen haben. Von daher machen wir mit ihm weiter", meinte van Wonderen gegenüber "Bild".

Der niederländische Coach verwies auf die ansprechenden Leistungen, die Heekeren immer wieder in der laufenden Saison gezeigt hatte.

"Justin holt zum Beispiel in Hamburg in der letzten Minute noch einen Ball aus der Ecke raus, sodass wir noch einen Punkt mitnehmen. In Elversberg genau so – da hatte er richtig gute Reflexe und tolle Paraden", zählte van Wonderen die guten Leistungen seines Schlussmannes auf.

Heekeren hatte sich vor Saisonstart gegen die beiden prominenten Torhüter Ralf Rährmann und Ron-Thorben Hoffmann als Nummer eins auf Schalke durchgesetzt. Während Fährmann sein letztes halbes Vertragsjahr in Gelsenkirchen noch ohne Einsatzzeiten aussitzt und sich mit dem Klub überworfen hat, spielt Hoffmann in der laufenden Rückrunde auf Leihbasis bei Eintracht Braunschweig.