HSV holt "Sofortverstärkung" und "Top-Talent"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der HSV hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen

Der Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat einen Transfer-Doppelschlag gelandet.

Der Hamburger SV hat sich die Dienste von Aboubaka Soumahoro von Paris FC und die von Alexander Røssing-Lelesiit von Lillestrøm SK gesichert. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Laut "Bild" unterschreiben die beiden Talente Verträge bis 2029. "Le Parisien" zufolge überweist der HSV drei Millionen Euro für Soumahoro nach Paris. Über die Höhe der Ablöse für Røssing-Lelesiit ist derzeit nichts bekannt.

"Aboubaka ist eine Sofortverstärkung für unseren Kader. Er kann durch seine Flexibilität mehrere Positionen in der Defensive bekleiden und ist in der fußballerischen Entwicklung schon sehr weit für sein Alter", sagte Sportvorstand Stefan Kuntz über Soumahor.

Der 19 Jahre alte Abwehrspieler selbst betonte: "Ich freue mich sehr über den Wechsel und das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen des HSV entgegenbringen. Ich möchte mich so schnell wie möglich integrieren und auf dem Platz aktiv helfen, die Ziele des Klubs zu erreichen."

Über den Norweger sagte Kuntz: "Mit Alexander Røssing-Lelesiit haben wir ein Top-Talent mit einem spannenden Profil und reichlich Perspektive verpflichtet. Er passt als junges, dynamisches Pendant zu unseren erfahrenen Flügelspielern optimal in unsere aktuelle Kaderstruktur und soll gemeinsam mit uns wachsen."

Soumahor spielte in der Jugend für Paris Saint-Germain. Der Durchbruch bei den Profis gelang ihm bei Paris FC. Für den Klub aus der französischen Hauptstadt stand er in der aktuellen Saison bislang 14 Mal auf dem Platz. Von Beginn an durfte der Youngster aber nur sechs Mal ran.

Soumahoro ist Teil der französischen U20-Nationalmannschaft und bestritt 2024 sechs Spiele für die Auswahl, in denen er sogar einen Treffer erzielte.

Alexander Røssing-Lelesiit kam bei Lillestrøm SK in der vergangenen Saison regelmäßig bei den Profis zum Einsatz, absolvierte elf Spiele und erzielte ein Tor. Lillestrøm SK stieg allerdings im Dezember in die zweite Liga ab.

Für die norwegische U17-Nationalmannschaft bestritt Røssing-Lelesiit zwei Spiele, in denen er zwei Treffer erzielte.