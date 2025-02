VfB-Star spricht Klartext über Zukunft

IMAGO/Pressefoto Rudel/Holger Strehlow

Ermedin Demirovic (r.) sieht seine Zukunft beim VfB Stuttgart

Torjäger Ermedin Demirovic will laut eigener Aussage noch lange für den VfB Stuttgart spielen.

"Deswegen bin ich hier, um langfristig zu bleiben, um mich hier Zuhause zu fühlen", stellte Ermedin Demirovic im Interview mit "Sky" unmissverständlich klar: "Da werde ich alles tun, dass es hier so lange wie möglich weiter geht."

Der 26-Jährige war im vergangenen Sommer vom FC Augsburg zum VfB Stuttgart gewechselt. Die Ablösesumme soll sich damals auf rund 21 Millionen Euro belaufen haben.

Demirovic hat in 32 Pflichtspieleinsätzen bislang zehn Tore für den VfB Stuttgart erzielt. Der Mittelstürmer besitzt im Ländle einen Vertrag bis 2028.

Demirovic schwärmt von VfB-Trainer Hoeneß

Demirovic schwärmte gegenüber dem TV-Sender zudem in den höchsten Tönen von VfB-Cheftrainer Sebastian Hoeneß. Der 42-Jährige habe einen "Riesenanteil" am sportlichen Aufschwung der Schwaben.

"Jeder weiß, dass Stuttgart eigentlich immer eine gute Mannschaft hatte, das Stadion den Verein immer unterstützt hat, aber trotzdem hat immer etwas gefehlt, um an die Spitze zu gelangen", sagte Demirovic.

Unter Hoeneß sei es schließlich bergauf gegangen, meinte der Angreifer. "Er hat sein Spiel nach Stuttgart gebracht. Jeder merkt mittlerweile wie gut Stuttgart Fußball spielt. Es ist natürlich sehr viel sein Verdienst, wenn nicht alles. Natürlich muss es die Mannschaft dann auf dem Platz widerspiegeln, aber ich glaube, dass er ein Trainer ist, der eine Mannschaft und Spieler besser macht", lobte Demirovic.

Hoeneß hatte den VfB Stuttgart im April 2023 von Bruno Labbadia übernommen und in der Relegation zum Klassenerhalt geführt. In der Folgesaison sprang dann die Vize-Meisterschaft und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League heraus.

Der VfB Stuttgart ist in der vergangenen Woche nach der Ligaphase aus der Königsklasse ausgeschieden. Die Schwaben rangieren derweil in der Bundesliga auf dem fünften Platz. Im Viertelfinale des DFB-Pokal geht es am Dienstagabend (20:45 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) im eigenen Stadion gegen den FC Augsburg weiter - Demirovics Ex-Verein.