BVB-Angebot abgelehnt? Lyon erteilt Cherki Wechsel-Verbot

IMAGO/William Cannarella

Wechselt Lyon-Star Cherki noch zum BVB?

Kurz vor dem Ende der Wechselfrist zeichnete sich doch noch ein Top-Transfer bei Borussia Dortmund ab: Der BVB steht Medienberichten zufolge vor einer Verpflichtung von Offensivspieler Rayan Cherki. Doch dessen Arbeitgeber schiebt einem Wechsel nun einen Riegel vor.

Olympique Lyons Eigentümer John Textor will seinen Top-Spieler Rayan Cherki nicht zum BVB ziehen lassen.

Nach der 2:3-Pleite bei Olympique Marseille am Sonntag wurde der US-Amerikaner von "Canal +" auf einen möglicherweise bevorstehenden Abschied des 21-Jährigen zu Borussia Dortmund angesprochen. Die deutliche Antwort: "Keine Chance. Er wird Lyon nicht verlassen."

Die Aussage ist insofern überraschend, da laut Transfer-Insider Fabrizio Romano zwischen OL und Cherki eine mündliche Vereinbarung besteht, die es dem Spieler ermöglicht, den Klub zu verlassen, sofern die Ablöseforderung in Höhe von rund 22,5 Millionen Euro erfüllt wird.

Ob Cherki nach Textors neuerliche Aussage nun tatsächlich in diesem Winter nicht mehr wechseln darf, steht nach Angaben von "Ruhr Nachrichten" aber auf einem anderen Blatt. Die Regionalzeitung vermutet, dass der Lyon-Boss lediglich taktiert. Vor rund anderthalb Jahren habe Textor ähnliche Aussagen getätigt, als es um einen Wechsel von Bradley Barcola zu PSG ging. Am Ende wurde der Transfer doch noch abgewickelt.

Allerdings berichtet die französische Zeitung "L'Équipe" am Montagmittag: Der BVB sei mit einem Angebot in Höhe von 22,5 Millionen Euro an Lyon abgeblitzt. Es bleibe "spannend", wie es bis zum Ende der Wechselfrist um 20 Uhr weitergeht.

BVB: Kovac gibt angeblich grünes Licht für Cherki

Bei Borussia Dortmund soll der mögliche Cherki-Transfer inzwischen auch von Neu-Trainer Niko Kovac abgesegnet worden sein, wie "Sky" am Sonntag berichtete. Kovac habe den Offensivspieler "für qualitativ gut befunden". Nun arbeite Sportdirektor Sebastian Kehl an einer Einigung mit dem Spieler.

Der BVB war schon im vergangenen Sommer mit Rayan Cherki in Verbindung gebracht worden. Im September unterzeichnete das Lyon-Eigengewächs dann aber einen neuen Vertrag bis 2026. Zuletzt hatte "Bild" indes berichtet, dass auch der FC Bayern über eine Verpflichtung nachdenkt.

Für Olympique Lyon absolvierte der französische U21-Nationalspieler (22 Einsätze, zwölf Tore) bislang 167 Pflichtspiele, in denen er 22 Treffer und 34 Vorlagen beisteuerte. In 2024/25 kommt er auf 14 direkte Torbeteiligungen in 26 Partien.