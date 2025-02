RB Leipzig holt Premier-League-Verteidiger

IMAGO/Ulrik Pedersen

Kosta Nedeljkovic zieht es nach Leipzig

RB Leipzig hat sich mit Kosta Nedeljkovic verstärkt. Der serbische Verteidiger wechselt bis Sommer 2025 auf Leihbasis vom Premier-League-Klub Aston Villa zum Fußball-Bundesligisten, beide Vereine haben sich auf eine Kauf-Option geeinigt.

Der 19-Jährige, der die Nachwuchs-Teams von Roter Stern Belgrad durchlief und dort zum Profi reifte, war im vergangenen Jahr nach England gewechselt und lief bis zum Sommer noch leihweise für Belgrad auf.

"Wir wollten dem Kader für die kommenden Monate noch mehr Breite geben und uns vielseitiger aufstellen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Nedeljkovic sei "der Prototyp eines Außenverteidigers, der mit hoher Arbeitsrate die rechte Bahn bearbeitet, Geschwindigkeit, Offensivdrang und eine top Mentalität" mitbringe: "Er ist zudem zweikampfstark, gut in der Balleroberung und hat ein ausgeprägtes Spielverständnis. Kosta verfügt über eine Menge Potential, bei uns bekommt er die Möglichkeit, es zu entfalten."

In der vergangenen Saison traf Nedeljkovic mit Belgrad in der Champions League bereits auf Leipzig und gastierte in dieser Spielzeit mit Aston Villa in der Red Bull Arena. Bislang kommt er auf sechs Einsätze in der Königsklasse, in der Premier League absolvierte der Abwehrspieler fünf Partien.