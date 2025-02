"Tür aufgegangen": Werder bestätigt Stürmer-Coup

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

André Silva (li.) schließt sich Werder Bremen an

Werder Bremen hat die zuletzt kursierenden Gerüchte bestätigt und den Transfer von André Silva von RB Leipzig vermeldet.

Am Wochenende munkelten die "Deichstube", "Bild" und am Montag dann auch der "kicker", dass André Silva von RB Leipzig an Werder Bremen ausgeliehen werden könnte. Der Stürmer, der im letzten Jahr noch auf Leihbasis für Real Sociedad aktiv war, hatte es in 2024/25 bislang schwer bei den Roten Bullen, wohl auch deshalb ergab sich nun die Gelegenheit, ins Trikot der Grün-Weißen zu schlüpfen, wie Profichef Peter Niemeyer nun offiziell bestätigte.

"Für André ist es zuletzt nicht so gelaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Deshalb ist die Tür für uns noch mal kurzfristig aufgegangen", begründete Niemeyer den Wechsel von Silva nach Bremen, der bis Saisonende ausgeliehen wird.

"Wir sind von seiner Qualität absolut überzeugt und freuen uns, dass es geklappt hat. André kennt die Bundesliga seit Jahren, ist voll im Training und wir hoffen, dass die Integration in unsere Mannschaft sehr schnell erfolgen wird", blickte der SVW-Funktionär voraus.

Auch Werders Chefcoach Ole Werner ist begeistert, nun noch mehr Auswahl zu haben. "Ich bin sehr froh, dass wir André verpflichten konnten. Er gibt uns in der Offensive weitere Möglichkeiten. Er ist sehr präsent in der Box, hat eine gute Abschlussstärke und bewegt sich gut in den Räumen", hob Werner die Stärken des Leipzigers hervor, dessen Vertrag dort noch bis Sommer 2026 datiert ist und der in der aktuellen Saison ein Tor und zwei Vorlagen in der Bundesliga sowie einen Assists im DFB-Pokal vorweisen kann.

Werder Bremen und RB Leipzig teilen sich Silva-Gehalt

Nicht zuletzt betonte auch Silva, warum er den Schritt an die Weser wagt. "Werder spielt eine gute Saison, hat eine eingespielte Mannschaft und einen guten Trainer. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, die Ziele des Klubs zu erreichen", erklärte er.

Eine Kaufoption hat Werder für den 1,86 Meter großen Angreifer nicht. Das Gehalt des Portugiesen, das bei sieben Millionen Euro im Jahr - also ca. 3,5 Millionen Euro bis zum Sommer - liegen soll, werden sich RB Leipzig und der SVW teilen, heißt es bei "Bild". Eine Leihgebühr gibt es wohl nicht.

Die Leipziger hoffen wohl, dass Silva in Bremen einschlägt und im kommenden Sommer dann für eine ordentliche Summe verkauft werden kann.

Silva wird am Montagnachmittag erstmals mit den Bremern trainieren.