Bericht: Hertha BSC will Flop-Duo noch loswerden

IMAGO/nordphoto GmbH / Engler

Andreas Bouchalakis (M.) findet bei Hertha BSC bis dato fast nicht statt

Hertha BSC hat sich in den Wochen rund um den Jahreswechsel desaströs präsentiert und in der 2. Bundesliga seit Anfang Dezember nur vier von 18 möglichen Punkten geholt. Zu wenig Stammspieler rufen derzeit ihre Leistungen vollends ab, zu wenig Alternativen drängen sich im Moment aber auch bei Cheftrainer Cristian Fiél auf. Für zwei Lizenzspieler könnte die Zeit in Berlin zum Ende der Transferperiode nun noch enden.

Nach Informationen des "kicker" beschäftigen sich die Hertha-Verantwortlichen derzeit intensiv damit, wie der Profi-Kader für die weitere Rückrunde noch verändert werden könnte.

Während Zugänge nur noch bis Montagabend möglich sind, hat das Transferfenster in anderen Ländern noch länger geöffnet. So ist es beispielsweise noch bis zum 6. Februar möglich, Spieler nach Österreich zu verkaufen. Unter anderem in der Türkei (11. Februar), Schweiz (17. Februar) oder Polen (22. Februar) läuft die Transferperiode ebenfalls noch länger.

Laut "kicker"-Informationen gelten bei Hertha BSC aktuell vor allem Andreas Bouchalakis und Gustav Christensen als Streichkandidaten.

Hertha-Duo soll mehr Spielzeit bekommen

Der griechische Mittelfeldspieler Bouchalakis spielte in der Vorsaison noch 25 Mal in der 2. Bundesliga für die Alte Dame, in der laufenden Saison kam er lediglich einmal als Einwechselspieler zum Einsatz, fiel ansonsten komplett hinten rüber.

Ähnlich sieht es bei Flügelstürmer Gustav Christensen aus. Auch der 20-jährige Däne spielt seine zweite Saison in der Hauptstadt, durfte in der zweiten Liga aber lediglich zweimal als Einwechselspieler in der laufenden Saison ran.

In beiden Fällen sind Leihgeschäfte denkbar, um den Akteuren wieder mehr Einsatzminuten zu verschaffen. Konkrete Offerten oder gar Verhandlungen soll es im Moment aber noch keine geben. Im Transferwinter hatte Hertha BSC bislang lediglich Wilfried Kanga in Richtung Dinamo Zagreb verkauft.