VfB schnappt sich U17-Weltmeister

IMAGO/Jeroen Meuwsen

Finn Jeltsch wechselt wohl nach Stuttgart

Transfer-Coup: Der VfB Stuttgart schlägt am Deadline Day gleich zweimal auf dem Transfermarkt zu. Neben Luca Jaquez wechselt auch ein Abwehr-Juwel aus der 2. Bundesliga nach Stuttgart.

Bundesligist VfB Stuttgart holt am letzten Tag des offenen Transferfensters gleich zwei neue Spieler für die Innenverteidigung.

Neben dem bereits fixen Transfer von Luca Jaquez vom Schweizer Klub FC Luzern verstärkt sich der VfB auch mit Finn Jeltsch vom 1. FC Nürnberg.

Das bestätigte der Vizemeister am Montag offiziell. "Finn Jeltsch zählt auf seiner Position zu den herausragenden, jungen Spielern in Deutschland. Mit 18 Jahren hat bereits 31 Spiele in der 2. Bundesliga bestritten. Wir freuen uns sehr, dass wir Finn langfristig an den VfB binden konnten", sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth.

Jeltsch will beim VfB "den nächsten Schritt in meiner Entwicklung" machen. "Ich habe richtig Bock auf die neue Aufgabe, die Teamkollegen und den gesamten Verein", wird er im Statement zitiert.

Laut Berichten von "Sky" und "Bild" soll der VfB eine hohe einstellige Millionensumme nach Franken überweisen. "Sky" schreibt von 7,5 bis zehn Millionen Euro als Garantiesumme plus möglicher Bonuszahlungen, die der VfB zahlen muss.

Wie die "Bild" berichtet, habe der 18-Jährige am Montagmorgen den Medizincheck in Bad Cannstatt absolviert und unterschreibt in Stuttgart einen Vertrag bis 2030. Angeblich war auch Premier-League-Klub West Ham United an dem Defensiv-Talent interessiert.

Abwehr-Talent kommt wohl nach Stuttgart

Jeltsch gilt als großes Talent auf seiner Position. Im Dezember 2023 gewann er mit der deutschen Juniorenauswahl die U17-Weltmeisterschaft.

Wie genau der VfB mit ihm plant, ist noch unklar.

In der laufenden Saison kam Jeltsch beim 1. FC Nürnberg 18 Mal in der 2. Bundesliga und zweimal im DFB-Pokal zum Einsatz, entwickelte sich zu einer Stammkraft in der Verteidigung und erzielte gegen Fortuna Düsseldorf sogar seinen ersten Treffer bei den Profis.

Durch die Transfers wurde auch der Weg für Anthony Rouault frei. Der Abwehrspieler verlässt den VfB. Die Verpflichtung eines Nachfolgers hatte der VfB zur Bedingung für einen Rouault-Abschied gemacht. Den Franzosen zieht es für rund 15 Millionen Euro zu Stade Rennes. Rouault wollte offenbar unbedingt in seine Heimat zurückkehren, inzwischen hat der VfB den Abgang ebenfalls bestätigt.