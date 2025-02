Wechsel-Entscheidung bei SGE-Profi gefallen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Junior Dina Ebimbe bleibt wohl bei Eintracht Frankfurt

Mittelfeldspieler Junior Dina Ebimbe stand bei Eintracht Frankfurt im Januar kurz vor einem Abschied. Doch der Transfer zur AS Monaco scheiterte auf der Zielgeraden. SGE-Sportvorstand Markus Krösche bestätigte nun, dass in der Personalie am Deadline Day keine Entwicklungen mehr zu erwarten sind.

"Ich habe mit Junior gesprochen. Er will sich hier durchsetzen", sagte der Eintracht-Boss der "Bild". Dem Blatt zufolge steht damit fest, dass der Franzose bei Eintracht Frankfurt bleiben wird.

Junior Dina Ebimbe, der aktuell an einer Wadenverletzung laboriert, stand seit Anfang November nicht mehr im Kader der Hessen.

Alle Indizien sprachen für eine Trennung im Winter, schon vor der Saison galt der variable Zentrumsspieler am Main als Streichkandidat.

Doch nachdem im Sommer mögliche Wechsel zur SSC Neapel und zu Galatasaray platzten, fiel der 24-Jährige diesmal bei der AS Monaco durch den Medizincheck.

Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de war dem französischen Erstligisten bekannt, dass der Frankfurter angeschlagen ist. Die Verletzung ist in den Augen der Franzosen aber offenbar schwerwiegender als gedacht, sodass Monaco vergangene Woche Abstand von einer Verpflichtung nahm.

Neue Chance bei Eintracht Frankfurt für Ebimbe?

Seitdem soll die Eintracht noch einmal versucht haben, eine Lösung mit dem Klub aus den Fürstentum zu finden. Doch in Monaco blieb man hart.

Laut "Bild" soll Ebimbe nach dem geplatzten Wechsel sehr frustriert gewesen sein. Nun gilt es für ihn allerdings, sich mit seiner Rolle als Herausforderer abzufinden.

SGE-Trainer Dino Toppmöller zeigte seinem Schützling kürzlich demonstrativ den Weg auf. "Junior stehen weiterhin alle Türen offen. Ich habe immer gesagt, dass ich den Jungen mag und er eine Qualität hat, die uns immer helfen kann", schwärmte der Coach.

Ebimbe war 2022 von Paris Saint-Germain zu Eintracht Frankfurt gekommen, zunächst als Leihgabe, ein Jahr später dann als fester Neuzugang. Sein Vertrag in der Main-Metropole ist noch bis 2027 datiert.