Nach Bundesliga-Premiere: Schiri-Durchsagen auch im Pokal

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Der VAR wird auch im DFB-Pokal angepasst

Nach der ersten Lautsprecher-Erklärung einer Videobeweis-Entscheidung am Sonntag in der Fußball-Bundesliga wird das Pilotprojekt auf den DFB-Pokal ausgeweitet. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Montag bekannt.

Im bevorstehenden Viertelfinale kann es bei den Partien zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln am Mittwoch (20:45 Uhr) sowie zwischen RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg am 26. Februar (20:45 Uhr) zu Durchsagen des Schiedsrichters kommen. Auch das Finale am 24. Mai im Berliner Olympiastadion wurde in die Testphase aufgenommen.

Schiedsrichter Robin Braun hatte am Sonntag im Bundesligaspiel zwischen Meister Bayer Leverkusen und der TSG Hoffenheim (3:1) das Pilotprojekt nach Vorbild der US-Footballliga NFL gestartet.

"Die Durchsage war im Stadion gut zu verstehen und hat den Grund für die Rücknahme des Strafstoßes für die Zuschauer*innen transparent gemacht", kommentierten die Verantwortlichen der Schiri GmbH um Boss Knut Kircher die Premiere: "Damit war ein echter Mehrwert gegeben."

Bis Saisonende sollen insgesamt 67 Ligaspiele zum Testlauf gehören. Die Zweitligapartie am Freitag zwischen der SpVgg Greuther Fürth und Jahn Regensburg (18:30 Uhr) ist die nächste, die infrage kommt.