Fix: BVB verkündet Winter-Transfer

Daniel Svensson wechselt zum BVB

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat am Deadline Day auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Das teilte der BVB am Montagmittag mit.

Borussia Dortmund hat einen neuen Linksverteidiger gefunden: Der BVB hat sich mit dem dänischen Klub FC Nordsjaelland auf eine Leihe von Daniel Svensson geeinigt. Der 22-Jährige absolvierte am Sonntag erfolgreich den Medizincheck und erhält die Rückennummer 24, wie die Schwarz-Gelben mitteilten.

Obwohl die Leihe zunächst nur bis zum Saisonende ausgelegt ist, könnte Svensson auch über den Sommer hinaus beim BVB bleibt. Wie der Revierklub erklärte, sicherte man sich eine Option für eine Festverpflichtung. Nähere Details nannte die Borussia nicht.

Der TV-Sender "Sky" hatte zuletzt berichtet, dass sich der Deal inklusive Gehalt und möglichen Beraterzahlungen auf eine "zweistellige Millionensumme" belaufen könnte. "Expressen" berichtet von einer Leihgebühr in Höhe von einer Million Euro. In schwedischen Medien kursiert zudem eine reine Ablöse in Höhe von rund neun Millionen Euro.

BVB holt Svensson: "Defensivbereich breiter aufstellen"

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat in Daniel Svensson nun einen "aufstrebenden, physisch starken Abwehrspieler" gefunden, der der Mannschaft "zusätzliche Stabilität verleihen kann und mit dem wir uns im Defensivbereich breiter aufstellen". In Dortmund sieht man "viel Potenzial".

Der Schwede erklärte, bereit für den Schritt in die Bundesliga und zum Champions-League-Finalisten des Vorjahres zu sein: "Nach meiner Berufung in die schwedische Nationalmannschaft ist der Wechsel zu einem europäischen Topklub wie Borussia Dortmund ein weiterer großartiger Schritt in meiner Karriere. Ich komme mit maximaler Motivation und werde alles dafür geben, dass wir als Team gemeinsam mit den Fans viele Erfolge feiern können."

Borussia Dortmund hatte in der laufenden Saison immer wieder mit Personalproblemen zu kämpfen gehabt. Auf der Linksverteidiger-Position stehen Neu-Trainer Niko Kovac ansonsten nur Ramy Bensebaini und Youngster Almugera Kabar zur Verfügung.