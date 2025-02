Transfer-Hammer? Traditionsklub will Goretzka ausleihen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Leon Goretzka steht beim FC Bayern noch bis 2026 unter Vertrag

Spekulationen über die Zukunft von Leon Goretzka reißen nicht ab. Obwohl in der Bundesliga am Montag das Transferfenster schließt, bahnt sich für den Mittelfeldspieler des FC Bayern nun offenbar eine neue Wechsel-Option an.

Der türkische Traditionsklub Galatasaray will den nächsten Superstar nach Istanbul locken. Einen Tag nach der Verpflichtung des spanischen Europameisters Álvaro Morata berichtet das Portal "Fanatik": Gala will auch Leon Goretzka vom FC Bayern ausleihen.

Anders als Bundesligisten oder Klubs aus den weiteren Top-5-Ligen hätte Galatasaray für die Abwicklung des nächsten Transfer-Hammers durchaus noch Zeit. Erst am 11. Februar endet für die SüperLig-Klubs die Wechselfrist.

Ob ein Wechsel des 57-fachen Nationalspielers nach Istanbul zustande kommt, steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt. Einerseits meldet "Fanatik", dass der FC Bayern einen sofortigen Wechsel bevorzugt und eine zweistellige Millionensumme als Ablöse fordert. Andererseits hat Leon Goretzka in den vergangenen Monaten, begünstigt durch die zwischenzeitlichen Verletzungen von Aleksandar Pavlovic und Joao Palhinha, seinem Cheftrainer Vincent Kompany unter Beweis gestellt, dass er noch immer ein wichtiger Spieler sein kann.

Verlässt Goretzka den FC Bayern im Sommer?

Fand er unter dem Belgier zu Saisonbeginn noch überhaupt keine Berücksichtigung - der FC Bayern legte ihm sogar einen Wechsel im Sommer nahe -, biss sich Goretzka in München durch. In der laufenden Saison kommt er somit auf beeindruckende 22 Pflichtspiele (elf von Beginn an), in denen er auch vier Tore beisteuern konnte.

Zwar laboriert der Mittelfeldspieler inzwischen an einer Oberschenkelverletzung und musste zuletzt pausieren, ein Abschied in diesem Winter bahnte sich allerdings nicht mehr an - zumal der FC Bayern im Falle eines Transfers selbst nicht mehr personell reagieren könnte. Beim deutschen Rekordmeister steht Leon Goretzka noch bis 2026 unter Vertrag.

Der "kicker" hatte zuletzt gemeldet, dass ein Abschied im Sommer das wahrscheinlichste Szenario ist.