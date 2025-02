VfB Stuttgart verkündet drei Abgänge

IMAGO/Pressefoto Rudel/Herbert Rudel

Elijah Scott hat den VfB Stuttgart verlassen

Der VfB Stuttgart hat am Deadline Day drei Abgänge verkündet.

Mit Tom Barth (19), Maurice Boakye (20) und Elijah Scott (19) haben den VfB Stuttgart gleich drei Talente verlassen.

Wie die Schwaben am Montag bekanntgaben, schließt sich Rechtsverteidiger Barth Fortuna Düsseldorf II in der Regionalliga West an. Stürmer Boakye wechselt zum Hamburger SV II und wird künftig in der Regionalliga Nord auf Torejagd gehen. Innenverteidiger Scott heuert beim Serie-A-Klub US Lecce an.

Gerade der Verlust von Scott dürfte schwer wiegen. Der 19-Jährige galt als eines der größten Talente beim VfB Stuttgart. Bei den Profis kam der U18-Nationalspieler Deutschlands aber noch nicht zum Einsatz.

Laut "Bild" überweist Lecce rund eine Million Euro für die Dienste von Scott nach Stuttgart. "Er will die Chance ergreifen, sich dort zu beweisen. Wir hoffen, dass es ihm gelingt", kommentierte Sportvorstand Fabian Wohlgemuth den Transfer gegenüber dem Boulevardblatt.

Scott stand wohl auch bei PSG und Milan auf dem Zettel

Scott hat in den letzten Wochen und Monaten das Interesse gleich mehrerer Top-Klubs aus Europa geweckt. So sollen unter anderem auch Paris Saint-Germain und die AC Mailand auf den Defensivmann aufmerksam geworden sein.

Scott war im Januar 2023 von der U17 der SG Sonnenhof Großaspach zum Nachwuchs des VfB Stuttgart gewechselt. Seit Sommer 2023 ist er fester Bestandteil der U19 der Schwaben.

In der aktuellen Saison konnte Scott gerade in der Youth League mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen. In der U19 Nachwuchsliga konnte er zudem bereits zwei Tore erzielen.

Außerdem durfte Scott zu Saisonbeginn erstmals in der 3. Liga bei der Reservemannschaft des VfB Stuttgart ran. Beim 1:1-Unentschieden zum Auftakt gegen Hansa Rostock wurde das Talent in den Schlussminuten eingewechselt. Seitdem wartet der 19-Jährige allerdings auf eine weitere Kaderberufung.

Barth absolvierte insgesamt acht Spiele für den VfB Stuttgart II, Boakye kommt auf vier Einsätze.