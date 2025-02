Erneute Kehrtwende! Tel vor Abschied vom FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern wird Mathys Tel in die Premier League verleihen

Die vergangenen Tage bestimmten die Gerüchte um einen Abschied von Mathys Tel die Schlagzeilen beim FC Bayern. Am Wochenende sah es beinahe so aus, als wenn der junge Franzose doch in München bleiben würde. Nun allerdings die erneute Kehrtwende: Der U21-Nationalspieler steht vor dem Wechsel in die Premier League.

Laut "Sky" zieht es Mathys Tel nach bizarren Verhandlungen mit diversen Klubs aus der englischen Premier League zu Tottenham Hotspur. Der Offensivakteur befindet sich demnach bereits auf dem Weg in den Norden Londons. Dem Pay-TV-Sender zufolge handelt es sich um eine reine Leihe, der 19-Jährige würde demnach im Sommer zum FC Bayern zurückkehren.

Laut "The Athletic" ist allerdings noch nicht klar, wie genau der Deal aussehen soll. Einige Details seien noch zu klären, heißt es. Es laufe aber auf eine Leihe ohne Kaufoption oder- pflicht hinaus.

Die schier unendliche Transfer-Posse um den Youngster steht damit vor dem Ende. Am Wochenende hatte Tel einem Engagement bei den Spurs noch eine klare Absage erteilt. Auch die Verhandlungen mit Manchester United und dem FC Arsenal sollen sich zerschlagen haben. Selbst ein Verbleib an der Säbener Straße erschien möglich.

FC Bayern: Spektakuläre Kehrtwende um Mathys Tel

Die Kehrtwende für einen Wechsel an die White Hart Lane kommt überaus überraschend. Schließlich war sich der England-Klub am Wochenende mit dem FC Bayern bereits über eine Leihe bis Saisonende einig. Im Sommer hätte dann eine Kaufpflicht über 60 Millionen Euro gegriffen. Doch Tel ließ den Deal aufgrund der fehlenden sportlichen Perspektive platzen.

Warum sich der U21-Nationalspieler nun dennoch für einen Wechsel zu den Spurs entschied, ist nicht überliefert. An der Isar steht der Angreifer noch bis 2029 unter Vertrag. Eigentlich hatte der junge Franzose stets betont, sich trotz wenig Einsatzzeit beim FC Bayern unbedingt durchbeißen zu wollen.

Nach drei Spielen, die Tel komplett auf der Bank verbrachte, entschied sich der Stürmer jedoch zu einem Abschied vom Rekordmeister. Mit dem BVB, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sollen auch Bundesligisten ihr Interesse bekundet haben.