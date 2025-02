Ex-BVB-Knipser im Visier von Eintracht Frankfurt?

Thomas Bielefeld

Kehrt Ex-BVB-Torjäger Michy Batshuayi (l.) in die Bundesliga zurück?

Mit der Verpflichtung von Elye Wahi hat Eintracht Frankfurt den zu Manchester City abgewanderten Omar Marmoush bereits ersetzt. Dennoch würde die SGE bis zum Montagabend gerne noch einen weiteren Stürmer unter Vertrag nehmen. Gerüchten aus Frankreich zufolge ist ein ehemaliger BVB-Torjäger ein Kandidat rund um das Waldstadion.

Im Januar 2018 verließ Pierre-Emerick Aubameyang den BVB in Richtung Premier League. Die Westfalen entschieden sich dafür, mit Michy Batshuayi einen Ersatz zu leihen, der auf Anhieb einschlug. In seinen ersten drei Partien für die Schwarz-Gelben gelangen dem Belgier fünf Treffer - ein Kunststück, das zuvor noch keinem Spieler in Reihen der Dortmunder gelungen war.

Letztlich kam Batshuayi während seiner Leihe auf neun Treffer in 14 Einsätzen, ehe ein Bänderriss im Sprunggelenk den Angreifer außer Gefecht setzte. Bereits im Sommer endete die Zeit des ehemaligen belgischen Nationalspielers wieder, der sich dennoch bei vielen Fans der Schwarz-Gelben in die Herzen kickte.

Eintracht Frankfurt sucht einen neuen Angreifer

An die guten Leistungen im BVB-Trikot konnte der inzwischen 31-Jährige nur noch selten anknüpfen. Mittlerweile trägt der Mittelstürmer das Trikot von Galatasaray aus Istanbul, wo er erst im Sommer einen Dreijahresvertrag unterschrieb. Nun machen allerdings Gerüchte um eine Rückkehr in die Bundesliga die Runde.

Denn laut "L’Equipe" beschäftigt sich Eintracht Frankfurt mit einer Winter-Verpflichtung des Offensiv-Routiniers. Demnach steht eine Leihe im Raum, über die sich beide Klubs aktuell austauschen. Ob der 56-malige Nationalspieler einen Wechsel an den Main vorstellen kann, geht aus dem Bericht der französischen Sportzeitung nicht hervor.

Klar ist: Nach Informationen von RTL/ntv und sport.de sondiert Eintracht Frankfurt intensiv den Markt und versucht noch einen Stürmer zu verpflichten. Dafür bleibt den Adlerträgern noch bis 20:00 Uhr Zeit.