Mainz 05 vermeldet nächste Hiobsbotschaft

Der Mainzer Stefan Bell (sitzend) wird länger ausfallen

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss mehrere Wochen auf Innenverteidiger Stefan Bell verzichten.

Der 33 Jahre alte Routinier hat laut Klubangaben im Punktspiel bei Werder Bremen (0:1) am vergangenen Freitag eine "Muskelverletzung im hinteren rechten Oberschenkel" erlitten.

In Bremen mussten sowohl Bell als auch Nadiem Amiri frühzeitig vom Platz. Trainer Bo Henriksen wird in der Partie gegen den FC Augsburg am kommenden Samstag (15:30 Uhr/Sky) aufgrund einer Gelbsperre fehlen.