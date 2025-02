Offiziell! Neuer Torwart für den BVB

IMAGO

Der BVB sicherte sich die Dienste von Diant Ramaj (l.)

Borussia Dortmund hat einen Vorgriff auf den Sommer getätigt und mit Diant Ramaj einen neuen Schlussmann unter Vertrag genommen. Am Montagabend gab der BVB die Verpflichtung des Schlussmannes von Ajax Amsterdam bekannt, der in der Rückrunde aber zunächst fernab des Ruhrpotts Spielpraxis sammeln soll.

Bereits am Sonntagabend sickerte durch, dass Diant Ramaj unmittelbar vor einem Wechsel von Ajax Amsterdam zu Borussia Dortmund steht. Entsprechende Berichte verdichteten sich am Montagmorgen, als der 23-Jährige zum Medizincheck in der Ruhrpottmetropole erschien. Dort hat er bis 2029 unterschrieben.

Der BVB machte den Wechsel am Montagabend offiziell. Für seinen neuen Arbeitgeber auflaufen wird der ehemalige Keeper von Eintracht Frankfurt zunächst aber nicht. Ramaj wird in der Rückrunde zunächst auf Leihbasis das Tor des dänischen Rekordmeisters FC Kopenhagen hüten, wie der Bundesligist ebenfalls verlauten ließ.

"Diant ist ein junger deutscher Torhüter, der noch viel Entwicklungspotenzial besitzt. Spielpraxis ist für ihn aktuell das Allerwichtigste – und die wird er nun in Kopenhagen bekommen. Für die Rückrunde in Dänemark und in der Conference League wünschen wir ihm maximalen Erfolg", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl.

Laut übereinstimmenden Medienberichten überweisen die Westfalen fünf Millionen Euro Ablöse an den Eredivisie-Klub. Der in Stuttgart geborene ehemalige U20-Nationalspieler Deutschlands (3 Einsätze) war als A-Jugendlicher zum 1. FC Heidenheim gewechselt. Dort setzte er sich bei den Profis aber nicht durch.

Folgt Diant Ramaj beim BVB auf Gregor Kobel?

2021 zog es Ramaj zu Eintracht Frankfurt, wo er es auf immerhin zwei Bundesliga-Einsätze in den Saisons 2021/22 und 2022/23 schaffte. Im Sommer 2023 blätterte dann der niederländische Spitzenklub Ajax Amsterdam fünf Millionen Euro Ablöse auf den Tisch und stattete den Torhüter mit einem Fünfjahresvertrag aus.

In einer Debütsaison als Stammtorwart wurde Ramaj im April von einer Ellenbogenverletzung ausgebremst, seinen Platz in der ersten Elf konnte er seither nicht mehr zurückerlangen. In der laufenden Spielzeit lief er nur einmal für die Ajax-Profis auf, ansonsten durfte er vier Mal für die Reserve ran.

Der Wechsel zu Borussia Dortmund könnte derweil ein Vorgriff auf mögliche Entwicklungen im kommenden Sommer sein. Die Gerüchte über einen Abschied BVB-Stammkraft Gregor Kobel nach der laufenden Saison nehmen zu, vor allem der FC Chelsea soll bereit sein, tief in die Tasche zu greifen.