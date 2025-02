FC Bayern macht Neuer-Verlängerung offiziell

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Manuel Neuer verlängert seinen Vertrag beim FC Bayern bis 2026

Bereits in den vergangenen Wochen hatte sich abgezeichnet, dass Manuel Neuer noch ein weiteres Jahr im Tor des FC Bayern stehen wird. Am frühen Montagabend bestätigte der deutsche Rekordmeister die Vertragsverlängerung des Weltmeisters von 2014 bis Ende Juni 2026.

Der FC Bayern kann auch in der kommenden Saison auf die Dienste von Manuel Neuer bauen. Wie der deutsche Rekordmeister am Montag offiziell verkündete, verlängert der Torwart-Routinier sein im Sommer auslaufendes Arbeitspapier an der Säbener Straße um ein weiteres Jahr bis 2026.

"Manuel Neuer ist der beste Torwart seiner Generation und schon jetzt eine Ikone des FC Bayern. Wenn man über das Torwartspiel unserer Zeit spricht, spricht man über Manuel Neuer, und das weltweit. Er ist ein absolutes Vorbild - auf wie neben dem Spielfeld. Wir freuen uns sehr, dass diese einzigartig erfolgreiche Beziehung weitergeht", gab Sportvorstand Max Eberl auf den Vereinskanälen zu Protokoll.

Manuel Neuer "noch immer hungrig"

Auch der gebürtige Gelsenkirchener äußerte sich erfreut. "Ich habe großen Spaß am Fußball und möchte weiter ein Spieler des FC Bayern sein. Ich bin noch immer hungrig und freue mich auf ein weiteres Jahr in diesem besonderen Verein. Wir waren stets in guten Gesprächen, das ist ein schönes Gefühl", so der Ex-Schalker.

Mit dem Bundesliga-Tabellenführer habe der 38-Jährige noch "viele gemeinsame Ziele", weshalb sich die Vertragsverlängerung um ein weiteres Jahr gut anfühle. "Manuel Neuer setzt seit über einem Jahrzehnt neue Maßstäbe im Torwartspiel. Wir freuen uns, dass wir mit ihm auch in der nächsten Saison unsere Ziele angehen werden", pflichtete Sportdirektor Christoph Freund bei.

Neuer "ist unser Kapitän, eine große Persönlichkeit des FC Bayern und die Mannschaft weiß, dass sie sich immer auf ihn verlassen kann", schwärmte der Österreicher weiter.

Manuel Neuer war im Sommer 2011 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt und trägt seit 2017 die Kapitänsbinde an der Isar. Mit den Münchnern wurde der Weltmeister von 2014 bis dato elf Mal Deutscher Meister, holte sechs Mal den DFB-Pokal und sieben Mal den deutschen Supercup. Zudem stehen zwei Champions-League-Triumphe in seiner erfolgreichen Vita.