Schalke 04 angelt sich Bundesliga-Profi

IMAGO/Martin Hoffmann

Aymen Barkok (Mitte) wechselt offenbar zum FC Schalke 04

Kurz bevor das Wechselfenster dicht macht, hat der FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt zugeschlagen und einen Bundesliga-erfahrenen Spieler verpflichtet. Wie "Sky" berichtet, kommt Offensiv-Allrounder Aymen Barkok von Mainz 05 nach Gelsenkirchen.

Dem TV-Sender zufolge stehen nur noch Medizincheck und Unterschrift zwischen Aymen Barkoks Engagement bei Schalke 04. Auch der "kicker" meldet den Deal als so gut wie sicher. Der 26-Jährige hat bei Mainz 05 noch Vertrag bis zum Sommer.

Für die Rheinhessen läuft Barkok seit 2022 auf - wirklich durchgesetzt hat er sich in Mainz aber bis heute nicht. Anfang 2024 liehen in die Mainzer an Zweitligist Hertha BSC aus, zur Saison 2024/25 kehrte der dribbelstarke Offensivmann zurück in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt.

In der laufenden Spielzeit stand Barkok in vier Bundesliga-Spielen auf dem Rasen.

Der 18-malige marokkanische Nationalspieler hatte 2016 für den Mainzer Rivalen Eintracht Frankfurt unter dem heutigen BVB-Coach Niko Kovac sein Bundesliga-Debüt gegeben: Beim 2:1-Auswärtssieg der SGE in Bremen gelang ihm sogar der Siegtreffer.

Belebt Barkok das Schalker Spiel?

Mit den Frankfurtern gewann Barkok 2018 den DFB-Pokal durch einen 3:1-Sieg über Bayern München. Für die Eintracht machte er bis 2022 insgesamt 58 Bundesliga-Spiele und schoss vier Tore.

Von 2018 bis 2020 spielte Barkok auf Leihbasis für Fortuna Düsseldorf, schaffte mit den Fortunen 2019 den Klassenerhalt. Im Jahr 2022 wechselte der Marokkaner dann ablösefrei zu Mainz 05. Unter Bo Svensson und Jan Siewert kam er aber nicht zum Zug, weswegen er nach Berlin verliehen wurde.

Für Schalke wäre Barkok der erhoffte Winter-Zugang fürs Mittelfeld. Die Königsblauen rangieren nach 20 Spieltagen in der 2. Fußball-Bundesliga mit 24 Punkten auf einem enttäuschenden 13. Platz und werden mit dem Aufstieg nichts zu tun haben.