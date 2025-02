Goretzka winkt schnelles Bayern-Comeback

IMAGO/Ulrich Wagner

Bayern-Mittelfeldstar Leon Goretzka könnte schon bald sein Comeback feiern

Im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg zog er sich eine Zerrung am Oberschenkel zu. Jetzt winkt Mittelfeld-Star Leon Goretzka ein schnelles Comeback im Trikot des FC Bayern München.

Wie der deutsche Fußball-Rekordmeister mitteilte, konnte Leon Goretzka am Montag erstmals wieder individuell mit dem Ball trainieren und darf somit auf ein baldiges Comeback hoffen.

Beim 2:1-Erfolg der Münchner im Bundesliga-Duell beim SC Freiburg hatte sich Goretzka eine Zerrung am linken, hinteren Oberschenkel zugezogen. Danach hatte er zunächst eine tagelange Pause einlegen müssen. Den 4:3-Heimerfolg der Bayern gegen Aufsteiger Holstein Kiel am Samstag verpasste der Nationalspieler aufgrund der erlittenen Verletzung.

FC Bayern: Goretzka-Comeback schon gegen Celtic?

Wann Goretzka dem FC Bayern wieder zur Verfügung stehen wird, blieb am Montag offen. Das Heimspiel gegen den SV Werder Bremen am kommenden Freitag (20:30 Uhr/DAZN) dürfte noch zu früh für ihn kommen.

Schreitet der Genesungsprozess allerdings weiter so voran wie bisher, ist ein Einsatz im Playoff-Hinspiel bei Celtic Glasgow am Mittwoch, 12. Februar (21:00 Uhr/DAZN) nicht auszuschließen.

Hinter Goretzka liegt eine beeindruckende persönliche Aufholjagd. Im August hatten die Bayern ihrem langjährigen Stammspieler mitgeteilt, dass er den Klub verlassen dürfe. Doch Goretzka blieb - und kämpfte sich Schritt für Schritt mit guten Leistungen aus seinem Status als Aussortierter heraus.

Beim 3:0-Heimsieg gegen den FC Augsburg am 22. November absolvierte Goretzka erstmals wieder ein Bundesliga-Match über 90 Minuten.

Bis zu seiner Verletzung in Freiburg kam der gebürtige Bochumer auf 14 Liga-Einsätze für die Münchner, in denen er drei Tore erzielte und eines vorbereitete. Auch in der Champions League absolvierte Goretzka sechs von acht möglichen Partien unter Cheftrainer Vincent Kompany.