VfL Wolfsburg überholt Bayer Leverkusen

IMAGO/foto2press/SID/IMAGO/Oliver Baumgart

Die Bundesliga-Frauen des VfL Wolfsburg feierten einen Pflichtsieg in Jena

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben in der Bundesliga den dritten Tabellenplatz erobert. Gegen den Aufsteiger Carl Zeiss Jena gewann der DFB-Pokalsieger mit 3:0 (2:0).

Wolfsburg kletterte mit 31 Punkten an Bayer Leverkusen (29) vorbei auf den Rang hinter Eintracht Frankfurt und FC Bayern München (je 32).

Ein Doppelschlag ebnete dem VfL den Weg zum zehnten Saisonsieg. Erst war Jubilarin Lineth Beerensteyn (18.) in ihrem 100. Bundesliga-Spiel aus kurzer Distanz erfolgreich, dann verlängerte Felicia Sträßer (20.) eine Ecke von Svenja Huth unglücklich per Kopf ins eigene Tor. Nationalspielerin Janina Minge sorgte für den Endstand (66.).

Merle Frohms musste das Geschehen von der Bank aus verfolgen, Anneke Borbe erhielt im Wolfsburger Tor den Vorzug. Vor anderthalb Wochen war bekannt geworden, dass die ehemalige DFB-Keeperin ihren im Sommer auslaufenden Vertrag beim VfL nicht verlängert wird.

Der Titelkampf bleibt auch nach dem 13. Spieltag spannend: Spitzenreiter Frankfurt hatte zum Jahresauftakt mit einem 3:2 (2:1) im Spitzenspiel gegen Leverkusen am Freitag vorgelegt, Titelverteidiger Bayern ließ am Sonntag ein 1:0 (1:0) bei RB Leipzig folgen. Unten bleibt Jena (3) vor Schlusslicht Turbine Potsdam (1) in Abstiegsgefahr.