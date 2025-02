Bericht: FC Bayern beordert Tel-Ersatz zurück

IMAGO/Markus Fischer

Gabriel Vidovic (l.) wird wohl früher als gedacht zum FC Bayern zurückkommen

Eigentlich sollte er beim 1. FSV Mainz 05 wichtige Spielpraxis in der Fußball-Bundesliga sammeln. Angesichts der bevorstehenden Leihe von Mathys Tel zu Tottenham Hotspur wird der FC Bayern Gabriel Vidovic aber wohl früher als geplant zurückholen.

Die Leihe von Bayern-Talent Gabriel Vidovic zum 1. FSV Mainz 05 ist bisher nicht so verlaufen, wie es sich die beiden involvierten Klubs erhofft hatten. Das liegt vor allem an der Sprunggelenksverletzung, die das 21-jährige Offensivtalent über zwei Monate vom Spielfeld fernhielt.

Jetzt meldet sich Vidovic wieder fit - und könnte sogleich die bislang größte Chance in seiner jungen Karriere bekommen: Wie Transferguru Fabrizio Romano am Montagabend vermeldete, soll das Bayern-Juwel mit sofortiger Wirkung zu seinem Jugendklub zurückkehren.

Der FC Bayern werde den gelernten Linksaußen aus Mainz zurückholen, um Mathys Tel zu ersetzen, sobald dessen Wechsel auf Leihbasis zu Tottenham Hotspur vollzogen sei, schrieb der für gewöhnlich gut informierte Italiener auf X. Das Leihgeschäft mit den Mainzern wird demnach nach nur einem halben Jahr vorzeitig enden.

FC Bayern: Tel-Ersatz durfte nur zweimal ran

Der in Augsburg geborene Vidovic wechselte im Sommer 2016 von den Junioren des FC Augsburg ins Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern.

Zur Saison 2021/22 stieg der variabel einsetzbare Offensivspieler ins Regionalliga-Team der Münchner auf. Dort machte er mit 21 Toren in 30 Partien unter dem damaligen Bayern-II-Trainer Martin Demichelis sofort von sich reden.

Im April 2022 debütierte Vidovic unter Julian Nagelsmann bei den Bayern-Profis. In den abgelaufenen zwei Saisons sammelte er bei Vitesse Arnheim und Dinamo Zagreb auf Leihbasis Spielpraxis.

Vor seiner Leihe nach Mainz verlängerte der kroatische U21-Nationalspieler seinen Vertrag an der Säbener Straße bis Sommer 2026. Für die Rheinhessen kam der Youngster nur im Oktober zu zwei Pflichtspieleinsätzen. In der Bundesliga durfte er für drei Minuten gegen RB Leipzig ran. Ende Oktober stand Vidovic in der zweiten Runde des DFB-Pokals für eine Halbzeit auf dem Platz - ausgerechnet gegen den FC Bayern (0:4).