Bericht: FC Bayern lässt Tel mit Kaufoption ziehen

IMAGO/CSM

Sturmtalent Mathys Tel verlässt den FC Bayern auf Leihbasis

Er war einer der am heißesten gehandelten Namen am Deadline Day. Jetzt ist der Wechsel von Mathys Tel vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur wohl durch. Der junge Franzose heuert zunächst auf Leihbasis in London an - könnte dem deutschen Fußball-Rekordmeister aber dauerhaft den Rücken kehren.

Erst sollte er gehen, dann galt der Deal schon als geplatzt. Jetzt ist der Wechsel von Mathys Tel vom FC Bayern München zu Tottenham Hotspur offenbar doch über die Bühne gegangen.

Wie die britische Tageszeitung "Evening Standard" am Montagabend berichtete, heuert das 19 Jahre alte Sturmtalent bis Juni 2025 auf Leihbasis in London an. Wie zudem bekannt wurde, hat sich Tottenham eine Kaufoption zum Saisonende gesichert. Eine offizielle Bestätigung der beiden beteiligten Klubs lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Mit dem Wechsel des jungen Franzosen von der Säbener Straße an die White Hart Lane geht eine tagelange Transferposse zu Ende. Am Wochenende hatten sich die Spurs mit dem FC Bayern bereits auf eine Leihe bis Saisonende verständigt - samt einer Kaufoption über 60 Millionen Euro.

FC Bayern: Mathys Tel ließ zwei Wechsel platzen

Tel ließ den Deal aber wegen der fehlenden sportlichen Perspektive platzen. Auch ein Transfer von Tel zu Manchester United hatte sich am Wochenende zerschlagen.

Die Red Devils hatten laut "Sky" ein Leihgeschäft angestrebt. Die Bayern hätten Mathys Tel dagegen nur verkaufen wollen oder eine Leihe mit Kaufverpflichtung, wie sie nun letztlich mit Tottenham zustande kam. Auch das finanzielle Gesamtpaket soll nicht den Erwartungen des deutschen Rekordmeisters entsprochen haben. Die Spur, die zu Arsenal London führte, blieb letztlich kalt.

Bei den Spurs, die zurzeit nur den 15. Platz in der Premier League belegen, wird Tel wohl deutlich mehr gefordert sein als zuletzt beim FC Bayern. Unter Trainer Vincent Kompany kam der U21-Nationalspieler Frankreichs in der laufenden Saison nur auf 14 Pflichtspiele über 458 Minuten, in denen ihm nur eine Torvorlage gelang.

Mit insgesamt 16 Toren und sieben Assists in 83 Pflichtpartien für die Bayern seit seiner Verpflichtung von Stade Rennes im Sommer 2022 liest sich seine Bilanz in München freilich nicht so schlecht. Dennoch bleibt festzuhalten: Den Beweis, ein dauerhafter Kandidat für die Startelf des Rekordmeisters zu sein, blieb Tel in zweieinhalb Jahren insgesamt schuldig.