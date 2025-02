Chelsea verdrängt ManCity

AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Cole Palmer schießt Chelsea in Führung

Der FC Chelsea ist in der Premier League zurück auf der Siegerstraße und in den Champions-League-Rängen. Dank eines 2:1 (0:1)-Erfolgs über West Ham United um Ex-Coach Graham Potter sprang das Team von Enzo Maresca auf Platz vier und verdrängte Manchester City. Im letzten Ligaspiel hatte Chelsea noch gegen den Meister verloren (1:3). Für West Hams Potter war das Spiel derweil etwas Besonderes.

Der Brite hatte zwischen 2022 und 2023 sieben Monate an der Seitenlinie von Chelsea gestanden. Zudem hat Potter Ende der 90er-Jahre als Spieler gemeinsam mit Maresca bei West Brom gespielt.

Obwohl Chelsea in der ersten Halbzeit mehr Spielanteile hatte, gingen die Gäste dank Jarrod Bowen (42.) in Führung. Im zweiten Durchgang durfte Chelsea nach einer langen VAR-Überprüfung Pedro Netos Ausgleich (64.) bejubeln. Schlüsselspieler Cole Palmer drehte die Partie anschließend mit einem abgefälschten Schuss - der jedoch als Eigentor von Aaron Wan-Bissaka gewertet wurde (74.). Trotz einer heißen Schlussphase änderte sich nichts mehr am Ergebnis.

Der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug fehlte West Ham erneut wegen einer Oberschenkelverletzung.