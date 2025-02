Transfer-Saga beendet: FC Bayern bestätigt Tel-Abschied

IMAGO/CSM

Mathys Tel verlässt den FC Bayern

Die schier endlose Transfer-Posse um die Dienste von Mathys Tel ist zu Ende. In der Nacht von Montag auf Dienstag bestätigte der FC Bayern den Wechsel des Franzosen zu Tottenham Hotspur. Anders als zunächst angenommen, sicherte sich der Klub aus der englischen Premier League zudem eine Kaufoption für den Sommer.

Am Frühen Dienstagmorgen um 0:33 war es endlich soweit: Der FC Bayern machte Nägel mit Köpfen und teilte über die vereinseigenen Kanäle mit, dass Mathys Tel bis zum Saisonende an Tottenham Hotspur ausgeliehen wird. Zudem haben sich die Nordlondoner eine Kaufoption gesichert, über die Höhe dieser Klausel machten beide Klubs keine Angaben.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano müssten die Spurs 60 Millionen Euro an die Isar überweisen, um den 19-Jährigen dauerhaft unter Vertrag zu nehmen. Damit wäre der Franzose der neue Rekordabgang des FC Bayern. Bereits am Montagnachmittag war durchgesickert, dass sich der Angreifer nun doch für einen Wechsel an die White Hart Lane entschieden hat.

FC Bayern: Mathys Tel hatte Spurs schon abgesagt

Zunächst hatte mehrere Medien allerdings vermeldet, dass Tel ein halbes Jahr ohne Kaufoption verliehen wird. Eigentlich läuft der Vertrag des U21-Nationalspielers an der Isar noch bis Ende Juni 2029.

"Mathys Tel ist als sehr junger Spieler zum FC Bayern gewechselt und hat sich hier kontinuierlich auf höchstem Niveau weiterentwickelt", erklärte Sportvorstand Max Eberl den Abschied des Youngsters: "Er kam zuletzt nicht auf die erhofften Spielzeiten, und so trat er mit dem Wunsch an uns heran, etwas verändern zu wollen."

Bereits am Wochenende hatte Tel kurz vor einem Wechsel zu den Spurs gestanden. Beide Vereine hatten sich auf eine Leihe bis Saisonende verständigt - samt einer Kaufoption über 60 Millionen Euro. Tel ließ den Deal aber wegen der fehlenden sportlichen Perspektive platzen. Auch ein Transfer von Tel zu Manchester United hatte sich am Wochenende zerschlagen.

Laut "ESPN" soll Spurs-Cheftrainer Ange Postecoglou am Montagmorgen ein langes Gespräch mit dem Talent geführt haben, das ihn zu einer erneuten Kehrtwende bewegt.