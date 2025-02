BVB-Neuzugang: "Ich spiele ohne Angst"

IMAGO/Paul Phelan

Carney Chukwuemeka kommt vom FC Chelsea

Auf der Zielgeraden der Transferphase machte Borussia Dortmund den Transfer von Carney Chukwuemeka klar. Der 21-Jährige kommt vom FC Chelsea zum Fußball-Bundesligisten, hat beim BVB zunächst einen Leihvertrag bis zum Saisonende im Sommer unterschrieben. Chukwuemeka will sich in Dortmund nun direkt anbieten und für Einsatzzeiten empfehlen.

"Es ist ein surreales Gefühl, jetzt hier zu sitzen. Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht", meinte der Mittelfeldspieler in einem Interview auf dem YouTube-Channel des BVB.

Carney Chukwuemeka ist gebürtiger Österreicher, lebte in seinen ersten beiden Lebensjahren auch in der Alpenrepublik. Danach ging es für ihn und seine Familie nach England, der deutschen Sprache ist Chukwuemeka somit noch nicht mächtig. Das soll sich nun schnell ändern. Gemeinsam mit seinem Vater, der fließend Deutsch spricht, sowie seinem englischen Teamkollegen und Freund Jamie Gittens will er die Sprache erlernen.

Jamie Gittens und Carney Chukwuemeka kennen sich bereits seit rund zehn Jahren, holten unter anderem gemeinsam den EM-Titel mit der englischen U19-Nationalmannschaft.

BVB-Neuzugang verspricht vollen Einsatz "in jedem Augenblick"

Über sein eigenes Spiel verriet der Youngster, dass er seine Stärken besonders im kreativen und offensiven Bereich sieht: "Ich bin ein Spieler, der sich gerne auf dem Platz zeigt. Ich spiele ohne Angst. Ich gehe gerne ins Dribbling, leite Spielzüge ein, passe, schieße gerne."

Er habe sich außerdem direkt mit dem Klub identifizieren können und wolle in die Fußstapfen und Jadon Sancho, Jude Bellingham und Jamie Gittens treten, die als englische Top-Talente ihre Fußstapfen bei den Schwarz-Gelben hinterließen.

"Ich werde in jedem Augenblick alles für dieses Wappen raushauen. Ich bin dankbar, dass ich jetzt hier bin. Es ist eine Chance für mich, mich zu zeigen. Ich kann dem Klub nicht genug danken für das Vertrauen, das er in mich gezeigt hat um mich hierher zu bekommen", freute er sich auf seinen Start in der Bundesliga.