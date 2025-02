Werder-Sportchef Fritz zieht Transfer-Fazit

IMAGO/Michael Taeger

Clemens Fritz hat die jüngst beendete Transferperiode bewertet

Allzu emsig war Werder Bremen auf dem jüngst beendeten Winter-Transfermarkt nicht und doch haben sich die Grün-Weißen punktuell und gezielt verstärkt. Nun hat SVW-Sportchef Clemens Fritz ein Fazit zu den Neuzugängen und Abgängen gezogen.

Einer wollte den SV Werder Bremen in diesem Winter unbedingt verlassen: Olivier Deman. Der linke Verteidiger forderte inständig mehr Zeit auf dem Platz und soll diese nun auf Leihbasis bei Royal Antwerpen in der belgischen ersten Liga erhalten. "Das Ziel war es, Oli Spielpraxis zu verschaffen, und die bekommt er jetzt in Belgien, was sehr wichtig ist", erklärte Werders Sportchef Clemens Fritz am Montagnachmittag auf einer PK.

Gleichzeitig stopften die Bremer die Lücke auf den defensiven Außenbahnen mit Issa Kaboré, der von Manchester City kam und bis zum Sommer ausgeliehen wurde. "Wir sind sehr froh darüber, dass es uns gelungen ist, Issa von Bremen zu überzeugen", freute sich Fritz über den Transfercoup.

In den letzten Wochen sei schon "zu sehen gewesen, dass er für uns als Mannschaft einen Mehrwert haben kann", lobte der Sportchef den Abwehrspieler, der schon fünf Mal als linker Verteidiger zum Einsatz kam.

Im Mittelfeld wurde nach dem lang erwarteten Abgang von Naby Keita (wechselte leihweise zu Ferencváros, die Ungarn haben jedoch eine Kaufoption, die auch gezogen werden soll) und Isak Hansen-Aarøen (schloss sich auf Zeit Aalborg BK in Dänemark an, soll aber im Sommer zurückkehren) zwar kein direkter Ersatz geholt. Dies erklärte Fritz damit, dass man auf die aktuell verfügbaren Spieler vertraue, womit auch der immer noch strauchelnde Skelly Alvero gemeint sein dürfte. Dafür legten die Bremer aber im Angriff nach.

Werder Bremen hofft auf Formanstieg von André Silva

Am letzten Transfertrag schloss sich André Silva dem Weser-Klub an, auch hier geht es um eine Leihe. "Unser Plan war, dass wir noch ein Element in unseren Kader bekommen, mit dem wir uns in der Offensive verstärken können", verriet Fritz und setzte deutlich hinzu: "Eine 100-prozentige Garantie gibt es dafür zwar nicht, aber wir sind überzeugt davon, dass wir André wieder da hinbringen können, wo er einmal war."

Was ein gut aufgelegter Silva zu leisten im Stande ist, bewies der Stürmer in der Saison 2020/21, als ihm 28 Tore in 32 Bundesliga-Spielen für Eintracht Frankfurt gelangen (acht Vorlagen). Auch in seiner ersten Saison bei RB Leipzig kam er 2021/22 auf immerhin 16 Scorerpunkte in der Bundesliga.

In seinem zweiten Jahr bei den Roten Bullen und auf Leihbasis bei Real Sociedad lief es weniger gut, doch in Bremen hofft man, den alten Silva wiedererwecken zu können.

Eine Transfer-Note wollte Fritz seinem Klub auf Nachfrage nicht geben, lenkte lieber auf die sportliche Situation des Tabellen-8. um, den nur ein Punkt von Europa trennt.

"Das Entscheidende wird sein, dass wir es weiter auf den Platz bringen. Wir wollen den Weg, den wir in der Hinrunde eingeschlagen haben, natürlich weitergehen", gab Fritz die Richtung für alle Neuen und Etablierten vor.