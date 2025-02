BVB als Transfer-Verlierer? Das sagt Helmes

IMAGO/Heiko Blatterspiel

Die BVB-Bosse waren gefordert

Bei Borussia Dortmund haben sich nicht alle Wünsche in der Wintertransferperiode erfüllt. Der Deal mit Wunschkandidat Rayan Cherki und dem FC Chelsea platzte, dafür holte der Klub am Deadline drei andere Spieler. RTL-Experte Patrick Helmes schätzt die Lage der Westfalen ein.

Der BVB will sich mit Händen und Füßen aus der Krise befreien und in der Tabelle der Bundesliga wieder nach oben steigen. Im Winter sollte dafür auf dem Transfermarkt nachjustiert werden. Wechsel von Kandidaten wie Rayan Cherki oder Marcus Rashford realisierten sich aber nicht. Stattdessen verpflichtete der Klub Linksverteidiger Daniel Svensson (FC Nordsjaelland/Leihe mit Kaufoption), Mittelfeldmann Carney Chukwuemeka vom FC Chelsea und Keeper-Juwel Diant Ramaj (direkt an den FC Kopenhagen verliehen).

Der BVB als Verlierer der Wintertransferperiode?

"Es ist einfach super schwer. Cherki war mit Sicherheit ein Thema, bei dem sie hinterher waren." Vielleicht sei dieser aber "im Sommer besser zu bekommen", sagt Patrick Helmes im Gespräch mit RTL/ntv und sport.de.

"Jetzt wollte Lyon einfach vielleicht ein Stück weit mehr Geld und dann wird das eben auf den Spieler ausgetragen und keiner geht als Sieger davon. Er bleibt dann dort, wo er ist und der BVB bekommt eben kein Malen-Ersatz."

Der BVB schrieb im Winter vor allem mit dem Trainerwechsel von Nuri Sahin zu Niko Kovac viele Schlagzeilen. Am Dienstag wird der neue Cheftrainer vorgestellt.

Helmes: Dieses Duo hätte ich gerne beim BVB gesehen

Der Klub habe weit mehr Probleme, als Spieler zu verpflichten, sagt Helmes. Für ihn sticht vor allem der Abgang von Außenstürmer Donyell Malen zu Aston Villa heraus.

"Wenn du Malen abgibst und du willst Erfolg haben, dann musst du einen Spieler holen, der diese Position eben auffüllt. Und bei allen Spielern, die sie dann dort hatten und genannt haben, war das aber keiner, der irgendwo Stammspieler war", so der ehemalige Stürmer.

Auch die Option mit Bayern-Juwel Mathys Tel hatte sich zerschlagen. Der 19-Jährige schloss sich am Deadline Day per Leihe Tottenham Hotspur an. "Ein Tel wäre ein Spieler gewesen, den ich super interessant gefunden hätte", so Helmes weiter. Vor allem in der Kombination mit einem weiteren BVB-Spieler.

"Ein Gittens, der mit Sicherheit der Spieler der Hinrunde ist beim BVB, auf der Seite gepaart mit einem Tel, der aber jetzt eben woanders hin gewechselt ist, hätte ich mir super vorstellen können. Es hat nicht funktioniert."

Nun müsse der BVB zusehen, dass sich der Klub auf "die Jungs fokussiert, die man hat und da hat man an und für sich sehr gute Spieler", sagt Helmes. "Nur es muss halt einfach zusammenpassen. Und das muss Kovac hinbekommen als neuer Coach."