Itos Comeback-Plan beim FC Bayern steht

IMAGO/Philippe Ruiz

Hiroki Ito will noch im Februar wieder für den FC Bayern auflaufen

Bereits in der Vorbereitung auf die Saison 2024/25 verletzte sich Sommer-Neuzugang Hiroki Ito so schwer, dass der Japaner weiterhin auf sein Pflichtspieldebüt für den FC Bayern warten muss. Dieses könnte der Innenverteidiger offenbar aber ausgerechnet beim Spiel gegen seinen Ex-Klub, den VfB Stuttgart, feiern.

Am 28. Juli 2024 brach sich Hiroki Ito im Testspiel gegen Düren den Mittelfuß. Seither fällt der Innenverteidiger, der im vergangenen Sommer für rund 23,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart kam, verletzt aus. Eigentlich hätte der Japaner schon längst wieder auf dem Platz stehen sollen, ein Rückschlag während der Reha im Oktober sorgte jedoch für eine längere Ausfallzeit.

Inzwischen deutet sich allerdings an, dass der japanische Nationalspieler bald erstmals im Pflichtspielkader von Cheftrainer Vincent Kompany stehen kann. Am Montag absolvierte der Verteidiger zusammen mit João Palhinha eine intensive Trainingseinheit mit Co-Trainer René Maric und Fitnesscoach Stephan Kerth an der Säbener Straße.

FC Bayern: Ito-Debüt gegen den VfB Stuttgart?

Auch mit dem Ball habe das Duo bereits arbeiten können, berichtet "Bild". Dem Boulevardblatt zufolge peilt Ito an, bereits im Februar erstmals wieder im Kader des deutschen Rekordmeisters zu stehen. Noch in dieser Woche wolle der Linksfuß ins Mannschaftstraining der Münchner zurückkehren, heißt es in einem "Sky"-Bericht.

Der "Bild" zufolge sei es wahrscheinlich, dass der 25-Jährige rund zwei Wochen brauche, um wieder vollständig fit zu werden und sich einen Kaderplatz zu sichern. Daher sei zu erwarten, dass Ito ausgerechnet beim Bundesliga-Spiel gegen den VfB Stuttgart am 28. Februar (20:30, live im sport.de-Ticker) sein Comeback feiert.

Beim FC Bayern wolle man jedoch jegliches Risiko vermeiden, dass Ito mit einer frühzeitigen Rückkehr auf den Bundesliga-Rasen einen erneuten Rückfall erleidet.