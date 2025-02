Zweiter später Abgang vom FC Bayern perfekt

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Der FC Bayern hat mit Noel Aseko verlängert und ihn gleichzeitig an Hannover 96 verliehen

Auf den letzten Metern der Transferperiode hat der FC Bayern seinen Kader ausgedünnt und nach Mathys Tel einen weiteren Youngster verliehen. Zuvor wurde allerdings sein Vertrag verlängert.

Wie der FC Bayern am Dienstagmorgen bekannt gab, hat sich Noel Aseko bis 2028 an den Verein gebunden. Zugleich wird das Mittelfeld-Juwel für 1,5 Jahre an Zweitligist Hannover 96 verliehen.

"Noel hat sich seit seinem Wechsel nach München in unseren Nachwuchsteams sehr gut entwickelt und konnte zuletzt regelmäßig im Training der Profis überzeugen. In Hannover hat er die Möglichkeit, auf hohem Niveau die nächsten Schritte zu machen. Wir werden ihn weiterhin eng begleiten", wurde Bayerns Direktor Nachwuchsentwicklung Jochen Sauer zitiert.

Aseko war 2022 mit 16 Jahren von Hertha BSC nach München gewechselt. Für die U19 absolvierte der Sechser insgesamt 22 Pflichtspiele, in denen ihm ein Tor und zwei Assists gelangen. Für die Zweitvertretung des FC Bayern kam er in der Regionalliga Bayern auf zwei Treffer in 13 Einsätzen.

Im Januar 2024 lief Aseko beim Test gegen den FC Basel erstmals für die Bayern-Profis auf und erzielte prompt sein Premierentor für den deutschen Rekordmeister.

Bayern-Juwel für "sehr reife und seriöse Spielweise" gelobt

Bei Hannover 96 will Aseko jetzt den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen.

"Es ist ein ambitionierter Klub, bei dem zuletzt immer wieder junge Spieler ihre Chance erhalten und genutzt haben. Als sich die Option ergeben hat, war mir klar, dass ich diese Möglichkeit auf jeden Fall wahrnehmen möchte. Jetzt freue ich mich darauf, die Mannschaft kennenzulernen. Ich habe große Lust – es kann losgehen", erklärte der deutsche U20-Nationalspieler.

96-Sportdirektor Marcus Mann ergänzte: "Noel ist ein Spieler, der ohne Frage großes Potenzial besitzt. Er hat bereits trotz seines jungen Alters eine sehr reife und seriöse Spielweise, agiert auf dem Platz aber gleichzeitig mit einer angenehmen Unbeschwertheit. Natürlich wird er von uns die Zeit zur Adaption bekommen, trotzdem sind wir überzeugt davon, dass er uns bereits im Laufe der Rückrunde weiterhelfen wird."

Man werde an Aseko "perspektivisch große Freude haben", prophezeite Mann.