Glanzloser VfB Stuttgart erreicht Pokal-Halbfinale

IMAGO/Steven Mohr

Deniz Undav vom VfB Stuttgart machte den Unterschied

Der VfB träumt weiter vom ersten Titel seit der Meisterschaft 2007. Gegen den FC Augsburg reicht ein glanzloser Sieg zum Halbfinaleinzug im DFB-Pokal.

Sebastian Hoeneß rannte mit geballten Fäusten über den Platz, herzte seine Spieler ausgiebig und jubelte dann emotional vor der Fankurve: Der VfB Stuttgart darf nach einem glanzlosen Sieg weiter vom ersten DFB-Pokal-Triumph seit 1997 träumen. Gegen den FC Augsburg reichte dem Vizemeister im Viertelfinale ein 1:0 (1:0) zum zweiten Halbfinaleinzug der vergangenen drei Jahre.

Nach zuvor drei Niederlagen in Folge stoppte Stuttgart auch seinen jüngsten Negativtrend - die Erleichterung war vor allem Hoeneß anzumerken. "Jetzt stehen wir im Halbfinale des Pokals, das ist ein Riesenerfolg für den Klub", sagte der Trainer in der "ARD": "Es war sicherlich kein Leckerbissen. Aber 1:0 gewonnen, ich denke verdient."

Undav avanciert beim VfB Stuttgart zum Matchwinner

Wie schon beim 1:0-Erfolg in der Bundesliga vor etwa drei Wochen erzielte Nationalspieler Deniz Undav (30.) den entscheidenden Treffer der Partie. "Im Endeffekt zählt das Weiterkommen. Und das haben wir heute erreicht", sagte Undav. Nur noch ein Sieg fehlt dem VfB damit zum Finale in Berlin am 24. Mai. Dort stand der dreimalige Pokalsieger aus Schwaben zuletzt 2013.

Die über weite Strecken harmlosen Augsburger verpassten derweil ihren ersten Halbfinaleinzug im DFB-Pokal seit der Saison 2009/2010. "Es war ein sehr offenes Spiel. Heute war die Chance auf jeden Fall da, gegen Stuttgart zu gewinnen. Am Ende haben wir es nicht konsequent ausgespielt", sagte Marius Wolf: "Das ist bitter."

Zu Beginn waren die Augsburger die aktivere Mannschaft, kamen aber nicht in die gefährliche Zone. Dem VfB hingegen fiel im Vorwärtsgang überhaupt nichts ein - bis Undav (26.) plötzlich im Fünfmeterraum zum Abschluss kam, aber an der Wade von FCA-Keeper Nediljko Labrovic scheiterte.

VfB Stuttgart bringt Führung über die Zeit

Für die Stuttgarter scheinbar ein Weckruf: Kurz darauf nutzte Undav im Zusammenspiel mit Ermedin Demirovic einen Patzer der Augsburger Hintermannschaft und schob zum 1:0 ein. Die Führung sorgte sichtbar für Erleichterung bei den Schwaben, die das Spiel fortan ohne große Mühe unter Kontrolle brachten.

Phillip Tietz (41.) sorgte erst spät in der ersten Halbzeit für den ersten Augsburger Abschluss auf den Kasten von Nationaltorwart Alexander Nübel. Auf der anderen Seite verpassten Undav (43.) per Fernschuss und Chris Führich (44.), der am Pfosten scheiterte, noch vor dem Halbzeitpfiff das 2:0.

Nach der Pause war der Vizemeister dann von Beginn an voll da, Führichs (46.) Schlenzer wurde von Chrislain Matsima aber zur Ecke geblockt. FCA-Trainer Jess Thorup ging anschließend in die Offensive und brachte in Samuel Essende einen zusätzlichen Stürmer in die Partie.

Nübel parierte einen Distanzschuss von Mert Kömür (71.) stark. Der VfB verteidigte weiter konzentriert und brachte den knappen Sieg über die Zeit.