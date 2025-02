Kovac verkündet wichtige Personalentscheidung beim BVB

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Niko Kovac auf der BVB-PK

Niko Kovac nimmt seine Arbeit bei Borussia Dortmund auf. Der neue BVB-Cheftrainer verkündete auf seiner Antrittspressekonferenz gleich eine wichtige Personalentscheidung.

Emre Can bleibt Kapitän von Borussia Dortmund. Der 31-jährige Routinier habe sein "vollstes Vertrauen", stellte Cheftrainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz am Dienstagnachmittag klar.

Sein erster Eindruck von der Mannschaft und vom Verein sei "sehr positiv", kommentierte der 53-Jährige seinen Start beim BVB. "Ich bin ein harter Arbeiter, so wurde ich erzogen. Ich glaube, dass ich gut in den Ruhrpott passe. Leidenschaft, Aggressivität, Intensität – das sind die Dinge, die ich einfordere", beschrieb Kovac sich selbst.

Ricken: Kovac "steht für Erfolg"

"Niko steht für Erfolg", sagte Borussia Dortmunds Sport-Geschäftsführer Lars Ricken mit Blick auf Kovacs Vita: "Er ist Deutscher Meister und Pokalsieger geworden. Er weiß auch wie es ist, Teams in schwierigen Situationen zu übernehmen. Einsatz und Physis sind Aspekte, die ihm sehr wichtig sind."

Kovac hatte mit Eintracht Frankfurt in der Saison 2017/18 den DFB-Pokal gewonnen. In der Folgespielzeit feierte der 53-Jährige mit dem FC Bayern das Double. Zuletzt arbeitete Kovac von Juli 2022 bis März 2024 beim VfL Wolfsburg.

Kovac startet "Mission Aufholjagd" mit dem BVB

Borussia Dortmund rangiert in der Fußball-Bundesliga aktuell auf dem elften Tabellenplatz. Der Rückstand auf die Champions-League-Ränge beträgt jedoch nur vier Zähler.

Am kommenden Samstag (15:30 Uhr im Live-Ticker bei sport.de) feiert Kovac beim Heimspiel gegen den VfB Stuttgart sein BVB-Debüt.

Am drauffolgenden Dienstag gastiert Borussia Dortmund im Hinspiel der Champions-League-Playoffs bei Sporting in Lissabon. Die Schwarz-Gelben waren im DFB-Pokal bereits in der zweiten Runde gegen den VfL Wolfsburg (0:1 n.V.) ausgeschieden.