BVB-Schreck Bologna feiert Pokal-Coup

Bolognas Matchwinner Santiago Castro ließ sich vor der Kurve feiern

Der FC Bologna hat im italienischen Fußball-Pokal als erste Mannschaft das Halbfinale erreicht und darf damit weiter vom ersten Gewinn der Coppa Italia seit 51 Jahren träumen. Der BVB-Schreck gewann das Serie-A-Viertelfinalduell bei Vorjahresfinalist Atalanta Bergamo mit 1:0 (0:0).

Bologna trifft im Halbfinale entweder auf Rekordsieger und Cupverteidiger Juventus Turin oder den FC Empoli (26. Februar).

Zunächst ermitteln am Mittwoch die früheren Pokalsieger AC Mailand und AS Rom mit dem deutschen Ex-Weltmeister Mats Hummels den zweiten Halbfinalteilnehmer. Einen Tag vor Juve und Empoli treffen Meister Inter Mailand und Lazio Rom am 25. Februar aufeinander.

Bolognas Siegtreffer erzielte der 120 Sekunden zuvor eingewechselte Argentinier Santiago Castro zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Für die Mannschaft von Trainer Vincenzo Italiano stehen bisher insgesamt zwei Pokalsiege zu Buche.

Am 21. Januar hatte Bologna Borussia Dortmund in der Champions League mit 2:1 (0:1) besiegt. Es war das letzte Spiel für BVB-Coach Nuri Sahin, der tags darauf von seinen Aufgaben entbunden wurde.