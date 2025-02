5:0! Atlético Madrid marschiert ins Pokal-Halbfinale

AFP/SID/THOMAS COEX

Doppelpacker Giuliano Simeone schoss Atlético Madrid ins Pokal-Halbfinale

Atletico Madrid hat ohne Mühe das Halbfinale des spanischen Fußball-Pokals erreicht.

Die Mannschaft von Trainer Diego Simeone setzte sich gegen den Erstligakonkurrenten FC Getafe souverän mit 5:0 (3:0) durch und darf weiter vom ersten Triumph in der Copa del Rey seit 2013 träumen. Im Vorjahr war für Atletico im Halbfinale (0:1 gegen Athletic Bilbao) Endstation.

Trainer-Sohn Giuliano Simeone (8., 17.), Samuel Lino (42.), Angel Correa (78.) und der Ex-Leipziger Alexander Sörloth (86.) trafen zum Sieg für den Champions-League-Achtelfinalisten.

Stadtrivale Real Madrid kämpft am Mittwoch (21:00 Uhr) bei CD Leganes um den Einzug ins Halbfinale. Am Samstag kommt es in der Liga im Bernabeu zum Madrider Derby.