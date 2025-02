So viel bot ManUnited den Bayern für eine Tel-Leihe

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Jenni Maul

Mathys Tel trägt mindestens bis zum Sommer nicht mehr die Farben des FC Bayern

Auf den letzten Metern des Deadline Days wechselte Mathys Tel auf Leihbasis vom FC Bayern zu Tottenham Hotspur. Dabei hatte auch Manchester United starkes Interesse am Stürmer gezeigt. Doch wie nun enthüllt wurde, boten die Red Devils zu wenig für ein Intermezzo von Tel.

Erst wollte Mathys Tel den FC Bayern gar nicht verlassen, dann setzte ein Umdenken ein und zahlreiche Vereine standen plötzlich Schlange.

"Ich habe selten erlebt, dass so viele Klubs wegen eines Spielers angerufen haben", sagte auch Sportvorstand Max Eberl in diesem Zusammenhang. Am Ende wurde es bekanntlich Tottenham Hotspur, jener Klub, dem Tel einige Tage zuvor für einen festen Wechsel noch abgesagt haben soll. Wohl auch, weil der FC Arsenal und vor allem Manchester United Interesse bezüglich einer Leihe anmeldeten.

Doch wie "Sport Bild" nun berichtet, kam ein Wechsel zu ManUnited wohl auch deshalb nicht in Frage, weil die Verantwortlichen des englischen Rekordmeisters einfach zu wenig boten. Demnach waren die Red Devils zwar bereit, immerhin fünf Millionen Euro für ein Tel-Intermezzo bis zum Sommer zu zahlen.

Doch diese Gebühr lag weit unter dem Betrag, den die Spurs laut "Bild" als Leihgebühr auf den Tisch legten. Tottenham soll nämlich fast das Doppelte für die Tel-Leihe zahlen, von nahezu zehn Millionen Euro war zuletzt die Rede.

Kehrt Mathys Tel zum FC Bayern zurück?

Somit ging es für den Angreifer nach Nordlondon statt in den Norden von England. Dort spielt Tel nun bis Ende Juni. Dann hat Tottenham die Möglichkeit, den Franzosen via Option fest für kolportierte 60 Millionen Euro zu kaufen. Nötig ist dafür allerdings die Zustimmung von Tel. Heißt auch: Möchte Tel nicht bei den Spurs bleiben, würde er zumindest erst einmal zum FC Bayern zurückkehren, wo er erst vor rund einem Jahr bis 2029 verlängerte.

"In den gemeinsamen Gesprächen haben wir eine Konstellation erarbeitet, die sowohl für Mathys als auch für den FC Bayern und Tottenham Hotspur hervorragende Möglichkeiten bietet", sagte Max Eberl am Rande der Transferverkündung.

Tel war im Mitte 2022 für 20 Millionen Euro von Stades Rennes nach München gewechselt.