S04-Stürmer bestätigt Angebote aus Belgien und Spanien

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Papa Meissa Ba kam erst im Januar zum FC Schalke 04

Rund 300.000 Euro legte der FC Schalke 04 auf den Tisch, um Papa Meissa Ba aus der französischen zweiten Liga nach Gelsenkirchen zu holen. Dort soll der 27-Jährige langfristig Top-Stürmer Moussa Sylla ersetzen, der bei Top-Klubs auf der Liste steht. Für einen Wechsel ans Berger Feld sagte Ba Klubs aus Spanien und Belgien ab.

Bei der krachenden 2:5-Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg gab Papa Meissa Ba sein Debüt im Trikot des FC Schalke 04. "So eine Atmosphäre kannte ich nur aus dem Fernsehen", schwärmte der 27-Jährige von der Stimmung bei seinem ersten Auftritt in der Veltins Arena in einer Medienrunde.

In der Rückrunde soll der Winter-Neuzugang vom französischen Zweitligisten Grenoble Foot, den sich die Knappen rund 300.000 Euro kosten ließen, zunächst als Backup von Moussa Sylla fungieren. Um zu den Knappen zu wechseln, habe er sogar Angebote von höherklassigen Klubs abgelehnt.

FC Schalke 04: Ba will sich "an Toren messen lassen"

"Ich hatte im Winter verschiedene Optionen aus Belgien und Spanien", erklärte die neue Nummer zehn des FC Schalke 04 und legte nach: "Aber ich habe mich für Schalke entschieden, weil der Verein eine besondere Geschichte hat."

Der "WAZ" zufolge sollen sich Deportivo La Coruna und Standard Lüttich besonders um die Dienste des Senegalesen bemüht haben. Nun sei er aber glücklich, dass er sich für den Wechsel in die 2. Bundesliga entschieden habe, so Ba weiter.

"Wenn man an den deutschen Fußball denkt, denkt man auch an Schalke", schwärmte er weiter. Er sei gekommen um "meinen Beitrag zu leisten und dem Team zu helfen – vor allem durch Tore. Ich wurde geholt, um Tore zu schießen und werde mich daran messen lassen."

In der Hinrunde stellte Ba seinen Torriecher bereits unter Beweis. Für seinen Ex-Klub Grenoble Foot netzte er in 18 Partien starke zehnmal. Auf eine ähnliche Quote hofft man beim FC Schalke 04 sicherlich auch.