Daran hakt der Bulut-Verbleib beim FC Schalke 04

Taylan Bulut überzeugt beim FC Schalke 04

Taylan Bulut ist der Senkrechtstarter in Reihen des FC Schalke 04. Nach dem verkorksten Saisonbeginn in die Startaufstellung gespült, ist der 19-jährige Rechtsverteidiger inzwischen Stammkraft und Leistungsträger bei den Knappen. Kein Wunder also, dass S04 den Youngster nur zu gerne halten würde, die Verhandlungen um einen neuen Vertrag sollen allerdings an einem Detail haken.

Der FC Schalke 04 will den Vertrag mit Taylan Bulut "unbedingt" über den Sommer 2026 hinaus verlängern. Das berichtet die "Sport Bild". Demnach stellt sich auf dem Weg zum Vollzug allerdings eine nicht gerade geringe Hürde: die Höhe einer Ausstiegsklausel, auf die die Spielerseite bestehen soll.

Dass das Zugeständnis, eine solche in den Vertrag einfließen zu lassen, notwendig ist, soll die Führung des FC Schalke 04 inzwischen eingesehen haben, allerdings will man die Summe "möglichst hoch ansetzen", gerne "bei mehr als zehn Millionen Euro", heißt es. Bulut soll noch zögern, eine Einigung aber als wahrscheinlich gelten, so der Bericht.

Am Ende werde man sich wohl auf eine Ausstiegsklausel einigen, die etwa bei acht Millionen Euro liegen werde, will die Sportzeitschrift erfahren haben. Eine Einigung wird im Frühling erwartet.

Berater fegt Gerücht um Talent des FC Schalke 04 vom Tisch

Während Buluts nähere Zukunft noch in der Schwebe hängt, ist inzwischen klar, dass Bulut keinen Abschied vom DFB plant. Dem deutschen U19-Nationalspieler wurde unlängst die Absicht eines Wechsels zum türkischen Verband nachgesagt, das trifft jedoch nicht zu.

"Taylan hat kein Bestreben, einen Verbandswechsel durchzuführen und fühlt sich beim DFB gut aufgehoben", bestätigt Buluts Berater Peter Neumann der "Sport Bild".

Bulut selbst hatte sich zuletzt bedeckt gehalten, was seine künftige Nationalmannschaft angeht. "Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ich schaue, was auf mich zukommt. Dann entscheide ich das mit meiner Familie zusammen", ließ er vor wenigen Wochen verlauten. Nun scheint er sich festgelegt zu haben.